L’esercito polacco è il più finanziato d’Europa e il più lontano dai proclami di autonomia strategica che Bruxelles continua a ripetere. Mentre la Commissione presenta il ReArm Europe , la Polonia chied e 45 miliardi dal fondo Safe e li destina altrove. L’ultimo accordo con la Corea del Sud

C’è un esercito europeo che parla coreano, marcia su blindati americani e risponde a dottrine scritte a Washington. È quello polacco, il più finanziato d’Europa, il più atlantico, il più lontano dai proclami di autonomia strategica che Bruxelles continua a ripetere.

Con una spesa militare al 5 per cento del Pil e oltre 1.100 carri armati in arrivo, la Polonia ha scelto da tempo il suo campo: quello degli accordi bilaterali, delle catene di fornitura extra-Ue, dell’interoperabilità Nato. Una scelta cominciata nel 2022 con il PiS, ma che il governo Tusk ha confermato e ampliato. L’ultimo accordo con la Corea del Sud, firmato il 1° agosto 2025, è il punto di non ritorno.

Già nel 2022, Varsavia aveva siglato un’intesa per K2, FA‑50 e K9, per oltre 13 miliardi di dollari. Tre anni dopo, con 180 nuovi K2 e 81 veicoli blindati, consolida il primato come primo cliente europeo dell’industria bellica sudcoreana. Il patto non riguarda solo l’acquisto di mezzi: prevede trasferimenti tecnologici, produzione locale e addestramento. Ma la portata è soprattutto politica. Mentre la Commissione europea presenta il piano ReArm Europe per sostenere con 800 miliardi l’industria comune della difesa, la Polonia chiede 45 miliardi dal fondo Safe e li destina altrove.

I fondi

La cronologia parla. Nel 2023 la Polonia ha chiesto all’Ue la quota più alta del fondo Safe (45 miliardi di euro), destinato al riarmo europeo. Nel 2025, mentre i fondi europei vengono assegnati, le principali commesse polacche vanno a fornitori extra-Ue. Il piano ReArm Europe, lanciato quest’anno da Ursula von der Leyen, prevede 800 miliardi di euro tra flessibilità fiscale e prestiti (150 miliardi), con priorità ai partner continentali. Ma la realtà è un’altra: Varsavia sigla intese bilaterali con Seul e Washington, mentre le industrie tedesche e francesi restano ai margini.

L’accordo firmato a Gliwice il 1° agosto 2025 prevede infatti la consegna di 180 K2 entro il 2030, di cui 64 in versione K2PL prodotti in Polonia. Obiettivo dichiarato: 1.100 carri armati in servizio, più di Francia, Germania, Italia e Regno Unito messi insieme.

La strategia è chiara. L’industria sudcoreana fornisce piattaforme moderne a costi inferiori (20 milioni per un K2, contro oltre 35 per un Leopard 2A8), accetta il trasferimento di tecnologia, garantisce tempi di consegna rapidi. Una combinazione che nessun paese Ue è riuscito a offrire.

Donald Tusk, tornato premier nel 2023, aveva promesso discontinuità rispetto alla linea sovranista del PiS ma, sul piano militare, la continuità è assoluta. Nessun ridimensionamento degli accordi con Seul, nessun rallentamento del riarmo extra-Ue. Il «nuovo» governo ha confermato il programma Homeland Defence Act, con spesa militare al 5 per cento del Pil e 300mila effettivi entro il 2035.

Il gendarme dell’est

La Polonia era già diventata con Biden un perno della strategia americana in Europa orientale. Ma anche una leva per spingere l’Ue a una postura più aggressiva: non solo contro Mosca, ma sempre più verso Pechino. L’alleanza militare con la Corea del Sud, al centro del conflitto indopacifico, apre un corridoio strategico che travalica l’articolo 5 della Nato.

Così mentre Bruxelles discute di autonomia strategica, Varsavia sigla trattati che rafforzano la dipendenza tecnologica da potenze esterne. La Commissione afferma che i fondi Ue dovrebbero servire a rilanciare l’industria continentale ma nella prassi, l’elastico sul debito serve a finanziare fornitori terzi. Il «Team Europe» invoca solidarietà, mentre i partner orientali si dotano di arsenali pensati fuori dal quadro comunitario.

Ora Varsavia si propone come gendarme dell’Est, ma lo fa parlando coreano e operando secondo dottrine di interoperabilità atlantica. Il rischio quindi è che la prossima guerra in cui l’Europa si troverà coinvolta non sia alle sue porte ma nel mar Cinese Meridionale.

Il riarmo polacco diventa così il laboratorio di una nuova forma di subalternità: armata, costosa e tutt’altro che sovrana. Mentre gli altri discutono il futuro dell’Europa della difesa, la Polonia lo sta già fabbricando – a Seul.

© Riproduzione riservata