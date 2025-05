«Al presidente Macron, al primo ministro Carney e al premier Starmer dico: quando criminali di massa, stupratori, assassini di bambini e rapitori vi ringraziano, vuol dire che siete dalla parte sbagliata della giustizia. Siete dalla parte sbagliata dell’umanità e dalla parte sbagliata della storia».

Le parole di Benjamin Netanyahu sono durissime. E testimonia del livello di tensione altissimo tra Israele ed Europa. Una crisi che ha conosciuto un crescendo nelle ultime fasi del conflitto di Gaza ma che conosce un nuovo picco – al di là delle tante dichiarazioni di condanna – dopo l’agguato mortale di Washington, dove il 31enne Elias Rodriguez ha fatto fuoco contro due funzionari dell’ambasciata israeliana di fronte al Museo ebraico. Ad accendere la miccia è stato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, che poche ore dopo l’attentato ha parlato di un «legame diretto che collega l’incitamento all’odio antisemita e anti-israeliano a questo omicidio. Questo incitamento arriva anche da leader e funzionari di molti paesi e organizzazioni internazionali, soprattutto europei».

Una presa di posizione che non rispecchia solo il pensiero di Sa’ar, visto l’aumento drastico di esternazioni ostili dopo le prese di posizione critiche nei confronti di Israele per la “guerra continua” sulla Striscia di Gaza, culminato con le parole di Netanyahu. Per quanto riguarda l’attacco di Sa’ar, è stato rimandato al mittente con durezza da Parigi, secondo cui «è oltraggiosa e totalmente ingiustificata» l’accusa di «incitamento all’odio» mossa dal capo della diplomazia israeliana. «La Francia ha condannato, condanna e continuerà a condannare, sempre e senza ambiguità, ogni atto antisemita», ha insistito il portavoce del ministero degli Esteri francese, Christophe Lemoine.

Parlando al telefono, qualcuno al ministero degli Esteri israeliano esprime il timore che l’aumento delle critiche a livello internazionale possa provocare nuovi episodi sanguinari come quello di Washington, in cui sono stati uccisi due funzionari israeliani, e che non solo Sa’ar, ma anche altri ministri del governo Netanyahu discutibilmente attribuiscono al clima generale di critica a Israele. Allo stesso tempo al ministero si confessa sottovoce che il governo in carica, con le sue politiche, sta rendendo la vita dei suoi diplomatici sempre più difficile. Al netto dei comunicati ufficiali sprezzanti, nei corridoi del ministero degli esteri di Gerusalemme si guarda con vera preoccupazione ai nuovi segnali provenienti dall’Europa, dove diverse cancellerie mettono per la prima volta sul tavolo misure concrete per frenare l’accanimento dello Stato ebraico sulla Striscia.

Il precedente

L’Ue, il cui strumento di pressione supremo per anni è stato minacciare di etichettare separatamente i prodotti israeliani importati dagli insediamenti in Cisgiordania, una misura puramente simbolica, ha deciso di «rivalutare» l’accordo di associazione di cui lo Stato ebraico gode ininterrottamente da un quarto di secolo. L’accordo rappresenta un livello di associazione molto avanzato, poiché azzera i dazi ed equivale all’anticamera dei negoziati di adesione. Il ministro degli esteri olandese Caspar Veldkamp ha lanciato l’iniziativa facendo leva sul testo dell’intesa, che nel suo articolo 2 specifica che «le relazioni tra le parti si basano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici», che ne rappresentano «un elemento essenziale».

L’Alta rappresentante della politica estera Kaja Kallas ha parlato di un forte sostegno all’iniziativa, che ha incassato il via libera di 17 paesi su 27 (per la sospensione dell’accordo servirebbe l’unanimità), e ha definito la situazione a Gaza «catastrofica». «Gli aiuti che Israele ha fatto arrivare sono ovviamente benvenuti, ma sono una goccia in un oceano», ha detto.

In questo contesto non ha aiutato l’incidente di due giorni fa a Jenin, in cui soldati israeliani hanno sparato salve di avvertimento al passaggio di una delegazione di diplomatici europei ed internazionali. Vista con ancora maggiore preoccupazione da Tel Aviv è la decisione del governo inglese, a inizio settimana, di sospendere i negoziati per un nuovo accordo di libero scambio fra i due paesi e valutare sanzioni contro gli insediamenti, dopo che Londra aveva a lungo evitato critiche dirette a Israele nel corso della guerra.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha accusato Netanyahu di «pianificare di cacciare i gazawi dalle loro case in un angolo della Striscia a sud, con una frazione degli aiuti di cui hanno bisogno». Ha anche notato come il ministro Smotrich abbia parlato di «pulizia» di Gaza da parte delle forze israeliane e di «distruzione di ciò che è rimasto». «Dobbiamo chiamarlo con il proprio nome: è estremismo pericoloso, ripugnante», ha detto Lammy.

Insieme a Francia e Canada, il Regno Unito ha anche firmato un comunicato in cui dichiara l’escalation «del tutto sproporzionata» e minaccia «ulteriori azioni concrete» se Israele non interrompesse l’offensiva ammettendo l’ingresso degli aiuti. Per quanto queste misure non siano in grado di danneggiare Israele nell’immediato, in un’epoca di “ristrutturazione” del sistema commerciale internazionale il nuovo isolamento può costare caro ad Israele, che dipende strutturalmente da import ed export. Il leader di un partito di opposizione, Yair Golan, ha parlato del rischio per Israele di divenire un «paese paria».

Funzionari uccisi

Lo scempio della nuova offensiva a Gaza rende inoltre ancora più sensibili gli obiettivi israeliani ed ebraici all’estero. Al ministero degli Esteri di Gerusalemme c’è un muro con le immagini di tutti i funzionari rimasti uccisi nel corso della travagliata storia del paese. Dopo l’attentato di Washington, anche quella bacheca deve essere aggiornata.

