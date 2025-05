Un altro voto imbarazza l’Italia a Bruxelles. Dopo quello contro la proposta dell’Unione europea di congelare gli accordi con Israele per i violazione dei diritti umani, arriva in parlamento il voto italiano contro i diritti interni all’Unione. Il parlamento europeo, attraverso la commissione LIBE, ha approvato martedì, in tarda serata, la relazione sullo Stato di diritto in Europa, dopo varie audizioni già raccontate da Domani.

La relazione contiene punti chiari e non negoziabili su: aborto, matrimonio egualitario, autodeterminazione di genere, protezione dell’infanzia arcobaleno, condanna delle “terapie di conversione”. Inoltre riferimenti impliciti vengono fatti al discusso decreto sicurezza e alla libertà di stampa.

Contenuti di un testo che rappresenta un passo avanti importante sul fronte dei diritti civili. Ma l’Italia – o almeno una parte della sua rappresentanza - ha detto no. Ancora una volta.

Il contenuto

L’eurodeputato Alessandro Zan, vicepresidente della commissione LIBE, ha spiegato in una nota che molti degli emendamenti approvati portano anche la sua firma. Si tratta di un testo che afferma con forza l’uguaglianza dei cittadini europei indipendentemente da genere, orientamento sessuale o identità di genere. A volere entrare più nel dettaglio della relazione, possiamo individuare tra i passaggi chiave: la tutela legale per le famiglie arcobaleno in tutta Europa, il riconoscimento del diritto all’aborto.

La richiesta di una direttiva Ue per vietare le “terapie di conversione”, cioè tentativi di “curare” l’omosessualità come se fosse una malattia. Il riconoscimento del matrimonio egualitario come diritto umano. E la condanna delle derive autoritarie e delle limitazioni alla stampa in alcuni paesi membri, con riferimenti espliciti all’Italia. «Un monito all’Italia», sottolinea Zan: «I diritti non sono privilegi, ma la base della democrazia».

Tra gli emendamenti approvati, due riguardano da vicino l’abuso di spyware e tecnologie di sorveglianza: la commissione LIBE condanna l’uso illegittimo di questi strumenti da parte dei governi contro giornalisti, attivisti, oppositori politici e persino funzionari dell’Ue.

Il parlamento chiede alla Commissione europea di attuare senza ritardi le raccomandazioni della commissione PEGA, avviando un piano per vietare la sorveglianza politicamente motivata e rafforzare le garanzie contro ogni forma di abuso. L’obiettivo è evitare che strumenti pensati per la sicurezza si trasformino in armi di controllo antidemocratico.

Non mancano riferimenti indiretti anche al cosiddetto decreto sicurezza italiano. Il parlamento europeo esprime infatti preoccupazione per la crescente repressione dello spazio civico in alcuni Stati membri, dove associazioni, attivisti per i diritti umani, ambientalisti e gruppi impegnati sull’antirazzismo subiscono restrizioni legali, tagli ai finanziamenti, campagne diffamatorie e criminalizzazione.

Tra gli esempi citati figurano il ricorso a divieti preventivi di manifestazioni, l’uso sproporzionato della forza, arresti arbitrari e l’applicazione di leggi contro il terrorismo per colpire pacifici attivisti climatici, spesso definiti impropriamente “organizzazioni criminali”.

L’Eurocamera chiede inoltre alla Commissione europea di rafforzare il monitoraggio di questi abusi e di potenziare i fondi destinati alle realtà della società civile che si occupano di diritti fondamentali. Una presa di posizione che, seppur non menzioni esplicitamente l’Italia, risuona come un monito anche nei confronti del governo Meloni.

Il voto contrario

A prendere netta distanza con il voto sono stati Fratelli d’Italia e Lega. Per capirlo basta sfogliare il risultato delle votazioni: i gruppi Ecr (Conservatori e Riformisti) e PfE (Patrioti per l’Europa) hanno votato contro. A favore tutti i deputati di S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, più una parte del Ppe. Le firme italiane contrarie sono per Fratelli d’Italia di Alessandro Ciriani e di Paolo Inselvini, meloniano che vanta il soprannome di “negazionista del diritto all'aborto” vicino a Pro Vita & Famiglia e ai gruppi neofascisti. Per la Lega, Susanna Ceccardi.

Da Bruxelles spiegano che non si tratterebbe solo di un voto simbolico: la relazione LIBE rappresenta un indirizzo politico che sarà prima votato in plenaria a giugno per poi arrivare in Commissione europea. La richiesta potrebbe tradursi in azioni concrete, sanzioni comprese, verso i Paesi che non rispettano i principi fondamentali dell’Unione. E l’Italia, con i voti contrari espressi da Lega e Fratelli d’Italia, rischia di trovarsi sempre più isolata.

Il voto alla LIBE è l’ennesimo segnale di un’Italia contromano in Europa. Mentre altri paesi allargano il perimetro delle libertà individuali, il nostro governo continua a ostacolarle: dai certificati anagrafici per figli di coppie omogenitoriali fino al ddl sicurezza. Un’anomalia che isola il Paese.

Spiega Zan: «L'Europa deve farsi carico di questa battaglia: se uno Stato membro non rispetta i principi fondamentali dell'Unione, deve essere sanzionato». Il voto della Commissione LIBE è una presa di posizione netta: in Europa, i diritti delle persone non sono più negoziabili. Ma il governo italiano sembra aver già deciso da che parte stare.

