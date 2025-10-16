Intervista

Kata Tüttő: «Il bilancio di von der Leyen uccide l’Ue. Sacrifica i territori e spalleggia i nazionalisti»

La presidente. Foto Comitato europeo delle regioni
La presidente. Foto Comitato europeo delle regioni
Francesca De Benedetti
16 ottobre 2025 • 06:00

La presidente del Comitato europeo delle regioni contro la proposta di budget avanzata dalla Commissione: «Non è democratica». I fondi di coesione servivano per ridurre i divari, «ora invece i territori saranno soggetti alla discrezionalità di ogni governo»

Il clima «da stato di emergenza» usato per imporre scelte impopolari. La «mancanza di trasparenza» di Ursula von der Leyen sul bilancio Ue. La gestione «discrezionale» dei soldi europei e quindi del potere, che finisce sempre più in mano a von der Leyen stessa e ai governi, in «un ritorno ai nazionalismi» che è un sogno sovranista. E poi quegli «hunger games a cui ci costringe la Commissione, tra enti locali e agricoltori», su chi si accaparrerà i fondi. Dalle parole della presidente del Comitat

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 