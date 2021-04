La Cdu ha deciso «col favore delle tenebre», si direbbe in Italia: il candidato alla cancelleria dei conservatori sarà Armin Laschet, da pochi mesi a capo del partito di Angela Merkel. La mossa arriva dopo la presentazione da parte dei Verdi di Annalena Baerbock per la corsa verso Berlino.

È l’ultimo capitolo di una lunga settimana di discussioni con il capo della Csu Markus Söder, che guida il partito gemello Csu in Baviera e la cui autocandidatura aveva creato lo stallo all’interno dell’unione conservatrice: martedì mattina la soluzione, con le congratulazioni di Söder a Laschet e la promessa di un pieno sostegno.

Il contrasto

Ma nella giornata di lunedì il contrasto con l’immagine compatta che hanno dato i Verdi, principali concorrenti nella prima campagna elettorale che li vede davvero competitivi con i partiti tradizionali, ha passato il segno. Dopo giorni e giorni in cui le dirigenze dei due partiti si sono riunite e non hanno trovato una soluzione, lunedì sera i vertici della Cdu hanno trovato l’accordo su Laschet in un voto tutt’altro che unanime: su 46 membri il governatore del Nord Reno-Vestfalia ha raccolto solo 31 voti, in 9 si sono espressi per Söder e 6 si sono astenuti.

Un voto che dimostra come anche il partito nazionale abbia ancora dubbi a schierare il leader moderato in questa competizione, ma il protrarsi dello scontro è logorante per il partito e dà un’immagine poco rassicurante all’esterno, soprattutto in un momento in cui il gradimento per la cancelliera uscente e il suo partito è in pesante calo a causa della gestione della pandemia e degli scandali intorno alle provvigioni ottenute da alcuni deputati per aver mediato nell’ottenimento di mascherine nel primo lockdown che hanno scosso il partito.

Söder aveva promesso lunedì che la Csu si adeguerà alle decisioni del partito gemello: è arrivata stamattina la conferma che il governatore bavarese e la Csu sosterranno la corsa di Laschet, abbandonando la corsa interna. Söder ha parlato degli obblighi verso il partito, ma il segretario generale della Csu, Markus Blume, presente al suo fianco alla conferenza stampa, ha detto che i conservatori hanno detto di no a «un’offerta dannatamente buona» e a un «candidato dei cuori».

Il danno di immagine, però, ormai è fatto: pur avendo ancora qualche punto di vantaggio sui Verdi, l’unica speranza di recuperare la forchetta con l’ultimo risultato di Merkel che ha adesso il partito conservatore è che i due leader propongano un tandem non dissimile a quello di Baerbock-Habeck nei Verdi, dove i due caratteri così diversi si compensino e coprano insieme tutto l’elettorato. È chiaro che Laschet vada a caccia del voto moderato per cui la scelta di Baerbock è troppo estrema, ma si tratta di un leader considerato troppo debole dall’ala più conservatrice del partito: un alleato che entusiasmi la destra del partito sarebbe decisamente necessario.

© Riproduzione riservata