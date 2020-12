A pochi giorni dal discorso commosso in cui annunciava la necessità di più restrizioni sotto Natale, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha trovato l’accordo con i governatori dei 16 Land. Ci sarà un nuovo lockdown in Germania, dal 16 dicembre fino al prossimo 10 gennaio. Come riportano i media tedeschi, le misure prevedono la chiusura di negozi, a esclusione di quelli che vendono beni essenziali. Restano aperte le scuole e gli asili. Chiudono anche i parrucchieri.

Stille Nacht

Le regole sono molto ferree. Durante le feste, saranno sì possibili incontri fra le persone, ma saranno sconsigliati. Ci si potrà trovare fra cinque persone, provenienti da uno stesso nucleo familiare o da non più di due al massimo. Durante il Capodanno non ci saranno eccezioni e saranno vietati anche i fuochi d’artificio.

Sempre secondo le prime indiscrezioni, bar e ristoranti saranno chiusi, sarà consentito l'asporto e la consegna di cibo. Vincoli molto rigidi anche per le funzioni religiose.

Dal 24 al 26 dicembre, i Land potrebbero aprire agli spostamenti, ma solo «a seconda del rispettivo tasso di infezione». Chiusi i servizi di cura del corpo come parrucchieri, studi di cosmetici, centri massaggi e di tatuaggi e attività simili. Rimangono possibili i trattamenti necessari dal punto di vista medico, come la fisioterapia, la logoterapia, nonché la podologia e la cura dei piedi.

«Le restrizioni imposte a novembre non sono riuscite a ridurre significativamente il numero di nuove infezioni. Siamo costretti ad agire, e agiamo ora», ha detto la cancelliera.

