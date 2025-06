Nonostante gli scandali, il candidato supportato dal Pis (e dall’amministrazione Trump) ottiene la presidenza, mobilitando anche gli elettori dell’estremissima destra. Brutto colpo per l’avversario Trzaskowski e per il governo Tusk

La Polonia, paese sempre più rilevante negli equilibri europei, questo lunedì si è svegliata più a destra di prima, coi risultati ufficiali che segnano la vittoria di Karol Nawrocki alle elezioni presidenziali con il 50,9 per cento dei voti, nel contesto di un’alta partecipazione al voto.

Un colpo per Tusk

La vittoria del candidato supportato dal Pis è anche un brusco risveglio dai sogni di Donald Tusk, che nell’ottobre 2023 alle elezioni politiche era riuscito con la sua coalizione a strappare il governo agli ultraconservatori, alleati di Meloni in Ue. Ottenere, oltre alla guida del governo, anche la presidenza della Repubblica, con la vittoria del sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, figura di rilievo del partito di Tusk, avrebbe significato per il premier liberarsi dalla trappola dei veti utilizzati per il Pis dal presidente uscente Andrzej Duda. Ma non è andata così: nonostante i primi exit poll lo dessero in testa, con l’avanzare degli exit e dei risultati gli sono rimasti in pugno soltanto il 49,1 per cento di voti.

EPA

Ha perso per un pugno di voti, come già gli era successo alle presidenziali 2020, quando perse contro Duda 49 a 51. Può sembrare quindi che la storia si ripeta, eppure lo scenario è effettivamente mutato: questa campagna elettorale si è svolta con interventi diretti da parte dell’amministrazione Trump a sostegno di Nawrocki, il quale è stato subissato da un’onda di scandali. E come si è visto al primo turno, quando i neofascisti di Konfederacja sono arrivati terzi, l’estrema destra sta prendendo sempre più spazio nella politica del paese.

Tutte le ombre del presidente

Karol Nawrocki non ha soltanto esibito l’endorsement di Donald Trump, ma ne ha anche imitato la strategia: scavalcare ogni scandalo senza mostrare imbarazzo e radicalizzare lo scontro, a dispetto delle rivelazioni che ne hanno contrassegnato la corsa a presidente. Prima di diventare il candidato supportato dal Pis, in cerca di un nome da presentare come civico anche per l’impopolarità dell’ormai ex premier Morawiecki che è diventato nel frattempo il presidente del partito dei Conservatori europei, Nawrocki è stato il presidente dell'Istituto della Memoria Nazionale. Già qualche mese fa, prima del primo turno, era stato accusato di essersi impossessato con mosse controverse dell’appartamento di un anziano (e non averlo neppure dichiarato).

Nelle ultime settimane della corsa presidenziale, gli scandali si sono moltiplicati. Questo tweet di accuse del premier Tusk, che si rivolge al regista del Pis Jarosław Kaczyński, li sintetizza: si fa riferimento a «ragazze da procacciare e connessioni coi gangster».

A fine maggio si è riacceso lo scandalo riguardante il periodo in cui Nawrocki lavorava come guardia di sicurezza per il Grand Hotel di Sopot (la più piccola delle “tre città” dalle parti di Danzica). Già nell’autunno 2024 Gazeta Wyborcza aveva pubblicato una testimonanza secondo la quale Nawrocki avrebbe procacciato prostitute agli ospiti dell’hotel. A fine maggio il portale di informazione Onet ha pubblicato i risultati della sua inchiesta sullo stesso tema, arrivando a risultati analoghi: «Secondo quanto dichiarato dai suoi colleghi dell'epoca, Nawrocki avrebbe preso parte al processo di reclutamento di prostitute per gli ospiti del Grand Hotel di Sopot quando lavorava lì come guardia».

I neofascisti, l’estremizzazione

Anche la partecipazione a risse tra tifosi è tra gli scheletri nell’armadio del nuovo presidente, che però in questo caso invece di schivare le accuse ha rivendicato con orgoglio di «aver avuto molti combattimenti corpo a corpo, nella mia vita. Del resto ho praticato la boxe, sono stato campione di pugilato dei pesi massimi della Pomerania. Sento ancora l’odore della sala abbandonata vicino ai cantieri di Danzica in cui mi allenavo». Insomma Nawrocki ha utilizzato il tema per esibire un atteggiamento da duro: «Queste attività mi hanno dato il carattere e la predisposizione per candidarmi a presidente».

Queste frasi sono state pronunciate durante un confronto con il turboliberista Sławomir Mentzen, leader della formazione neofascista Konfederacja: Nawrocki si è detto pronto a far sue le dichiarazioni programmatiche del leader di estrema destra sperando così di attrarne gli elettori al secondo turno. L’ascesa elettorale di una destra sempre più estrema è uno dei dati chiave di queste elezioni: al primo turno Mentzen è riuscito a classificarsi terzo con il 14,8; Grzegorz Braun, così estremista che persino Konfederacja lo aveva espulso, ha incassato il 6,3.

(Sławomir Mentzen, candidato della neofascista Konfederacja in Polonia, è arrivato terzo conquistando i nuovi elettori. Foto Ansa)

Nel complesso una destra persino più estrema del Pis, neofascista, euroscettica e nemica dei diritti aveva oltrepassato il 20 per cento, attirando i giovani (Mentzen è stato il più votato dalle persone al primo voto). Le spinte anti governo Tusk (che anche a sinistra aveva spinto voti verso una voce critica, Adrian Zandberg) e l’estremizzazione del dibattito si sono trasformate in un asso nella manica per Nawrocki: secondo le analisi del voto, l’87 per cento degli elettori di Mentzen e il 93 per cento di chi aveva scelto Braun hanno votato per il candidato sostenuto dal Pis al secondo turno.

Trumpismo spinto

Altro asso nella manica esibito da Nawrocki è il legame con il mondo trumpiano e col presidente stesso, incontrato alla Casa Bianca il 2 maggio proprio per esibirne l’endorsement.

(Nawrocki, il candidato sostenuto dal Pis, in visita alla Casa Bianca il 2 maggio per esibire l'endorsement trumpiano. Foto X/White House)

Già oggi, con il governo Tusk, la Polonia puntava a contraddistinguersi come uno dei più filoatlantici grandi paesi europei: per quanto ancorato alle relazioni in Ue, tra buoni rapporti con von der Leyen e triangolo di Weimar 2.0 con Merz e Macron, il premier polacco ha mantenuto una cooperazione serrata con gli Usa, sia sul versante della difesa che con partnership di altro tipo (proprio di recente è stato siglato un accordo di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti). Il Pis rivendica anche un allineamento ideologico esplicito con il mondo Maga e con il trumpismo; a pochi giorni dal voto, in Polonia – a Rzeszów – si è tenuta la prima edizione polacca di Cpac (Conservative Political Action Conference), alla quale è intervenuto Nawrocki.

© Riproduzione riservata