L’europarlamentare liberale olandese Sophie in’t Veld chiede conto alla Commissione europea: cosa aspetta a stigmatizzare gli attacchi del governo Meloni a Domani? Tutti i gruppi dell’arco progressista si mobilitano per la libertà dei media in Italia. E la solidarietà si diffonde fino al Regno Unito

Dopo l’ondata di indignazione per gli attacchi del governo Meloni alla libertà dei media, prendono il via le iniziative dall’Unione europea. Si comincia con un’interrogazione partita dall’Europarlamento in direzione della Commissione europea, perché a sua volta stigmatizzi e chieda conto dei comportamenti del governo Meloni e della premier.

Intanto la mobilitazione raggiunge tutti i gruppi dell’arco progressista: socialdemocratici, verdi, sinistra, liberali esprimono supporto a questo giornale. Dal Regno Unito, il sindacato dei giornalisti che ha appena affrontato il caso Bbc fa arrivare la sua solidarietà ai colleghi di Domani. Il Committee to Protect Journalists, che opera su scala globale, chiede conto alle autorità italiane sul caso Durigon.

L’Europarlamento interroga

«Di recente il quotidiano Domani è stato colpito da una Slapp – una querela temeraria – da parte della premier Giorgia Meloni. Successivamente in redazione sono arrivate le forze dell’ordine. Una coalizione composta dalle principali organizzazioni per la libertà di stampa ha invocato il ritiro della querela e la riforma delle leggi italiane relative alla diffamazione».

Così comincia l’interrogazione depositata all’inizio di questa settimana dalla europarlamentare liberale olandese Sophie in’t Veld, che descrive i ripetuti attacchi alla libertà di stampa del governo Meloni nei confronti di questo giornale, e prosegue chiedendo conto alla Commissione Ue. Che «non ha ancora denunciato i fatti. La vicepresidente Věra Jourová ha detto che non può commentare su casi individuali».

L’allerta alla Commissione Ue

In’t Veld incalza quindi Bruxelles a reagire. Chiede: «La Commissione concorda che queste Slapp e l’intervento dei carabinieri costituiscano una grave minaccia alla libertà dei media in Italia, e che avranno un pesante effetto inibitorio?».

«Come mai la Commissione da una parte sottolinea l’importanza della libertà mediatica, dall’altra rifiuta di condannare gli attacchi ai giornalisti da parte dei ministri e leader di governo? Cosa ne pensa la Commissione del fatto che i governi che attaccano i giornalisti tramite Slapp saranno gli stessi poi a dover votare sulla prossima legislazione europea anti Slapp?».

L’autrice dell’interrogazione, Sophie in’t Veld, ha un’esperienza ventennale da eurodeputata e gode della stima trasversale dei vari gruppi. Spiega che «dobbiamo intervenire in modo incisivo»: «Finché politici potenti come i premier cercano di intimidire i giornalisti, la Commissione ha paura a chiamare le cose col loro nome, e gli altri primi ministri girano lo sguardo altrove. Ma i media liberi sono l’ossigeno di una democrazia: se vengono minacciati, bisogna dirlo forte e chiaro. Le Slapp e l’intervento delle forze dell’ordine porteranno all’autocensura di altri giornalisti. Diciamo con prontezza: basta!».

Un fronte ampio

Dalle file dei liberali di Renew è arrivata l’iniziativa di in’t Veld, e anche l’ex premier belga Guy Verhofstadt ha stigmatizzato «il vero volto di Meloni». Ma è l’intero arco progressista a ritrovarsi unito dalla mobilitazione a supporto di Domani: la scorsa settimana hanno espresso solidarietà i socialdemocratici (con la vicepresidente Pina Picierno e il capodelegazione Brando Benifei), i verdi (come l’eurodeputata tedesca Alexandra Geese).

Questo martedì è arrivata anche la presa di posizione pubblica della capogruppo della sinistra europea, la francese Manon Aubry, che lancia l’allerta per «lo stato di diritto a rischio».

«Gli attacchi di Meloni alla libertà di stampa non mi sorprendono, ma non per questo sono meno allarmanti. Le Slapp, le forze dell’ordine in redazione… Questi metodi sono consueti per i governi di estrema destra, ma vanno denunciati con la più grande fermezza», dice Aubry. «Sullo stato di diritto non si transige: la storia ci ha già insegnato cosa succede se lo si fa. Rafforzare il cordone sanitario contro l’estrema destra e i suoi attacchi alla democrazia dev’essere una priorità!».

Solidarietà internazionale

Non è solo il livello europeo, a mobilitarsi per Domani e l’indipendenza dei media in Italia. Il Committee to Protect Journalists, che si occupa di libertà di stampa su scala globale, si è attivato tramite il suo rappresentante europeo, l’ungherese Attila Mong, che dice: «Le autorità italiane dovrebbero assicurare che Domani non subisca intimidazioni; in una democrazia I membri di un governo devono accettare le critiche e le autorità non dovrebbero consentire l’utilizzo delle forze dell’ordine come grimaldello contro la stampa».

Anche dal Regno Unito arriva solidarietà. Il sindacato dei giornalisti britannici – la National Union of Journalists – ha appena affrontato il caso Bbc: figure dirigenti della rete pubblica, legate ai conservatori, avevano provato a sospendere il presentatore Gary Lineker dopo che ha criticato la riforma anti-rifugiati del governo Sunak.

La mobilitazione del comparto giornalistico ha costretto la direzione della Bbc a tornare sui suoi passi. I colleghi britannici, per voce di Tim Dawson della National Union of Journalists, solidarizzano con Domani: «È chiaro che questi attacchi ai media in Italia rappresentano un tentativo di silenziare una voce critica, il che dovrebbe mettere in allerta i giornalisti in tutta Europa. Se non ci mobilitiamo tutti per la libertà di stampa, certi politici ce la sfileranno da sotto il naso un passo alla volta».

