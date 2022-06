Dopo che Luigi Di Maio ha abbandonato il Movimento 5 Stelle, i riverberi arrivano anche a Strasburgo. Qui all’Europarlamento – rivelano a Domani fonti interne – rimarranno solo 5 eurodeputati nella formazione originaria del movimento. A seguire Di Maio saranno Daniela Rondinelli e Chiara Maria Gemma.

Una formazione dimezzata

Prima della scissione, i grillini all’Europarlamento erano in 7. Una formazione dimezzata rispetto al 2019, quando i 14 eurodeputati del Movimento erano stati in grado di rivendicare un ruolo determinante rispetto all’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea. Le defezioni di quattro eurodeputati in direzione Verdi, poi altre uscite, avevano smagrito la formazione e l’avevano sostanzialmente dimezzata.

L’effetto scissione

Con l’iniziativa di Di Maio, altre due eurodeputate lasciano: Daniela Rondinelli e Chiara Maria Gemma. Ma sia l’ex vicepresidente dell’Europarlamento che la attuale capodelegazione dovrebbero restare nel nocciolo duro contiano.

