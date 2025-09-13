La potenza di fuoco con cui il Cremlino attacca l’Ucraina aumenta progressivamente, da Kiev fino a Odessa e Lviv. A mettere pressione alla risposta dei leader europei all’aggressione russa, l’abbattimento in territorio polacco di droni in arrivo da Russia e Bielorussia nella notte tra il 9 e il 10 settembre, una escalation in territorio Nato mai raggiunta in tre anni e mezzo. Non solo: a causa dell’ulteriore minaccia di attacchi con droni in Ucraina, sabato 13 la Polonia ha schierato jet polacchi e alleati per proteggere lo spazio aereo del paese e ha chiuso temporaneamente l’aeroporto di Lublino. A quanto afferma il comando operativo delle forze armate polacche, gli aerei hanno partecipato fino al cessato allarme a un’operazione vicino al confine con l’Ucraina «per garantire la sicurezza del nostro spazio aereo».

Tutto questo, proprio mentre anche Donald Trump continua a fare pressione sull’Alleanza, facendo dipendere la sua posizione verso Mosca dall’acquisto di petrolio dei paesi Nato: «Sono pronto a imporre sanzioni importanti alla Russia quando tutte le nazioni Nato smetteranno di acquistare petrolio da Mosca», ha scritto il presidente Usa su Truth annunciando di aver inviato una lettera a tutti gli alleati.

Sul fronte dei movimenti strategici, nel frattempo una riunione d’urgenza del North Atlantic Council ha certificato la reazione delle difese aeree Nato in uno scenario reale e non simulato e la necessità – come ha detto il segretario generale Mark Rutte – di «continuare a sostenere l’Ucraina, la cui sicurezza è interconnessa con la nostra».

I paesi pronti a garantire un intervento a supporto dell’Ucraina sono 26, secondo quanto annunciato a Parigi il 4 settembre, durante l’incontro tra 35 paesi e il presidente Volodymyr Zelensky per dare una forma alla coalizione dei Volenterosi. Nella stessa settimana, più di 2.000 droni, più di 900 bombe aeree e più di 60 missili sono stati lanciati dalla Russia su tutto il territorio ucraino.

L’impegno è di garantire un intervento «via terra, via mare e via aria» in coordinamento con il presidente Trump. Si continua a discutere dell’invio di truppe, ma non sono stati rivelati tempi, modi e chi farà cosa. La condizione è raggiungere prima un cessate il fuoco. «Non gli credo», ha raccontato la mattina del 7 settembre da Kiev un soldato della 58esima brigata motorizzata delle forze di terra ucraine. Ha combattuto a Bakhmut, Chernihiv, Kupiansk e Volchansk, dove tornerà dopo il passaggio da Kiev. «Il memorandum di Budapest non è servito a nulla», dice. Nella stessa notte, sull’Ucraina sono stati lanciati 810 droni e 13 missili. «Ci sono Shahed tutti i giorni e tutte le notti», dice mentre mostra sul suo telefono i resti di un drone a Chernihiv, è del 3 settembre. L’unico scenario che vede dal fronte è che «noi dobbiamo proteggere noi stessi».

Deterrenti deboli

«La Russia è stata irremovibile nel sostenere che non accetterà truppe straniere in Ucraina. Questo lascia in campo qualche tipo di forza di monitoraggio che ha poche, se non nessuna, capacità di combattimento ma che riferisce su ciò che accade», racconta a Domani da Washington Mark Cancian, Senior Adviser al Center for Strategic and International Studies. È un ex colonnello dei marines con più di 30 anni di carriera nell’esercito Usa, è stato impegnato in Vietnam e in Iraq.

«Si tratta di un deterrente debole, come abbiamo visto in luoghi come il Libano», aggiunge. Tra le opzioni possibili, quelle di utilizzare basi e hub logistici per garantire una catena di approvvigionamento stabile. «La Nato dispone di una rete di basi in Polonia e Romania che sarebbe cruciale per le garanzie di sicurezza. Poiché si trovano all’interno del territorio Nato, la Russia non può impedirne l’espansione o l’uso. Gli Stati Uniti hanno già investito molto in queste basi affinché possano fungere da basi aeree avanzate o punti di ricezione per i dispiegamenti di truppe», dice l’ex colonnello Cancian. In Polonia la Nato ha appena testato le capacità operative delle sue difese aeree, oltre agli F-16 polacchi contro i droni russi si sono alzati in volo F-35 olandesi, Awacs da sorveglianza italiani, aerei da rifornimento in volo della Nato, e sono state attivate batterie di Patriot tedeschi.

In più gli Usa a novembre scorso hanno reso operativa una base missilistica a Redzikowo, a 250 chilometri dalla exclave russa di Kaliningrad. Di fatto, la prima installazione permanente statunitense sul territorio polacco. Che lavora in un sistema interconnesso con una base gemella a Deveselu in Romania, e con una base radar a Kurecik in Turchia che può mettere in allerta navi Usa attraccate in Spagna. Due paesi – Romania e Turchia – con cui la Bulgaria vorrebbe formare una alleanza di sicurezza regionale. Lo ha detto il primo ministro Zhelyazkov, che ha offerto ai Volenterosi disponibilità per attività in mare e per sminamento in Ucraina, ma non per l’invio di truppe.

Anche l’Italia al momento è fuori dallo scenario di invio di soldati, la Germania prende tempo per decidere. Vanno quindi valutati i tempi realistici che seguono una decisione politica di questa portata. «Le truppe possono muoversi rapidamente, quindi una forza deterrente di base può essere in campo nel giro di poche settimane», sostiene. E precisa come «occorrerebbero mesi perché siano pienamente stabilite, con le basi e le strutture logistiche di cui le forze schierate hanno bisogno per operazioni di lungo periodo. Le forze statunitensi in Bosnia e in Iraq sono un modello. Si mossero relativamente in fretta ma impiegarono mesi o anni ad assestarsi per rendere il dispiegamento il più efficace e accettabile possibile».

Chi comanda

In più serve un centro di comando; secondo Cancian, è essenziale «creare un quartier generale di task force nell’Europa orientale», distinto dalla Nato e anche dall’Ukraine Defense Contact Group, l’alleanza di 56 paesi e dell’Ue che si è formata dopo l’invasione russa del 2022. Un’alleanza che ha prodotto in questi mesi risultati che possono servire da traccia per capire chi potrebbe occuparsi di specifici settori della difesa ucraina, nell’ambito dei Volenterosi.

Sugli F-16, si è creata una coalizione guidata da Stati Uniti, Danimarca e Olanda a cui partecipano anche Norvegia e Belgio, per implementare addestramento e fornitura d’assistenza. Da fine dicembre è operativo l’European F-16 Training Center in Romania, specializzato in addestramento di piloti ucraini. Sull’artiglieria c’è già una coalizione guidata da Francia e Stati Uniti, così come sulla sicurezza marittima c’è una coalizione a guida britannica e norvegese attivata già a dicembre 2023. Sullo sminamento, la Demining Capability Coalition è guidata da Lituania e Islanda, sul versante IT e cybersecurity sono impegnati Estonia e Lussemburgo – con una coalizione che ha già raccolto più di un miliardo di euro – e per i droni Lettonia e Gran Bretagna sono in prima linea. C’è anche la Armored Vehicles and Maneuverability Coalition, promossa dalla Polonia tre anni fa e dove Germania e Italia hanno assunto ruoli guida, con specifici compiti di addestramento a personale e manutenzione dei veicoli forniti dagli alleati. Tutte forme diverse di cooperazione già in atto da mesi – e in alcuni casi da anni – che possono essere implementate in parallelo all’invio di truppe.

Una possibilità che Mosca considera una linea rossa, e un obiettivo «legittimo» per i propri raid. «È sempre una questione delicata con le coalizioni», sostiene Cancian. «In un conflitto, le truppe da combattimento straniere in Ucraina sarebbero obiettivi legittimi. I peacekeeper disarmati non lo sarebbero. I governi nazionali spesso impongono restrizioni su ciò che le loro truppe possono fare. Alcuni possono essere a loro agio con l’intero spettro delle operazioni di combattimento, mentre altri limiteranno le loro forze a misure difensive e all’autoprotezione», spiega Cancian a Domani.

«Gli Stati Uniti lo hanno visto in Iraq e in Somalia, dove le forze nazionali variavano molto in ciò che erano autorizzate a fare», completa la sua analisi. Resta da sciogliere un nodo fondamentale, il ruolo che sceglierà e garantirà il presidente Trump alla questione. «La partecipazione statunitense è importante perché gli Stati Uniti dispongono di un ampio spettro di capacità militari e di un’esperienza di combattimento recente. Il presidente Trump ha escluso qualsiasi forza statunitense sul terreno ma ha lasciato aperta la possibilità di un supporto aereo», aggiunge Cancian. E contestualizza lo scenario su possibili ponti aerei. «Gli Stati Uniti potrebbero potenziare le loro capacità nella Polonia orientale per essere vicini all’Ucraina. Potrebbero persino ampliare basi aeree in Ucraina, così da poter far affluire rapidamente le forze. Lo hanno già fatto nell’Europa orientale».

