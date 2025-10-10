L’ennesima mossa dilatoria di Macron: «Ma un compromesso è ancora possibile»

Con una mail partita alle 2 di notte, l’Eliseo ha convocato le formazioni politiche – al netto di RN e insoumis – con l’obiettivo di scongiurare le legislative anticipate almeno quanto basta per mettere a segno il bilancio. Ma «pure il cappello è bucato e anche i conigli sono stanchi», come dicono i commentatori francesi. La prima ad avvantaggiarsi di questa notte della Repubblica è Le Pen
«Ormai pure il cappello è bucato e persino i conigli sono stanchi», ironizzano i commentatori politici francesi in attesa che l’ennesima mossa di Emmanuel Macron piombi su tutti i telegiornali, allo scadere dell’ennesimo giro di 48 ore e di un’ennesima proposta di primo ministro. Aspettando Macron-Godot, nel frattempo dall’Eliseo circolano le ennesime parole di circostanza: il presidente valuta che ci sia «un cammino possibile» per «raggiungere compromessi ed evitare la dissoluzione» dell’Assemb