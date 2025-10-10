crisi francese

L’ennesima mossa dilatoria di Macron: «Ma un compromesso è ancora possibile»

Francesca De Benedetti
10 ottobre 2025 • 21:00

Con una mail partita alle 2 di notte, l’Eliseo ha convocato le formazioni politiche – al netto di RN e insoumis – con l’obiettivo di scongiurare le legislative anticipate almeno quanto basta per mettere a segno il bilancio. Ma «pure il cappello è bucato e anche i conigli sono stanchi», come dicono i commentatori francesi. La prima ad avvantaggiarsi di questa notte della Repubblica è Le Pen

«Ormai pure il cappello è bucato e persino i conigli sono stanchi», ironizzano i commentatori politici francesi in attesa che l’ennesima mossa di Emmanuel Macron piombi su tutti i telegiornali, allo scadere dell’ennesimo giro di 48 ore e di un’ennesima proposta di primo ministro. Aspettando Macron-Godot, nel frattempo dall’Eliseo circolano le ennesime parole di circostanza: il presidente valuta che ci sia «un cammino possibile» per «raggiungere compromessi ed evitare la dissoluzione» dell’Assemb

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 