L’ennesima mossa dilatoria di Macron: «Ma un compromesso è ancora possibile»

Con una mail partita alle 2 di notte, l’Eliseo ha convocato le formazioni politiche – al netto di RN e insoumis – con l’obiettivo di scongiurare le legislative anticipate almeno quanto basta per mettere a segno il bilancio. Ma «pure il cappello è bucato e anche i conigli sono stanchi», come dicono i commentatori francesi. La prima ad avvantaggiarsi di questa notte della Repubblica è Le Pen