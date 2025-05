András Jámbor, il volto più a sinistra dell’opposizione ungherese, scrive in una lettera a Salis che «questa non è solidarietà: vieni qui per la popolarità ma gli effetti li paghiamo noi». Il sistema orbaniano ha usato i fatti dell’epoca per denigrare la sinistra locale nonostante «il nostro rifiuto della violenza». Stando al deputato, la sfilata della «sinistra occidentale non tiene conto di noi»

Lettera pubblica a Ilaria Salis con la richiesta di non venire in Ungheria per il Pride: a scriverla non è un esponente del governo Orbán e neppure un suo megafono, ma il volto più a sinistra dell’opposizione ungherese, András Jámbor, eletto in parlamento con il movimento Szikra.

In una intervista con Domani del gennaio 2024, il deputato di sinistra aveva denunciato pubblicamente la campagna denigratoria condotta dalle autorità ungheresi nei confronti suoi e dei suoi compagni di attivismo: nonostante «il rifiuto di qualsiasi tipo di violenza da parte nostra», il sistema orbaniano avrebbe sfruttato in modo distorto i fatti di febbraio 2023 nel contesto dei quali si è svolto l’arresto di Salis, utilizzandoli e rovesciandoli contro la sinistra ungherese. «Posso dirle che io non ho assolutamente nulla a che fare con frange violente, eppure i fatti di febbraio sono stati utilizzati pure per una campagna contro di me», riferiva a Domani il deputato. Senza questo presupposto non si può interpretare appieno il messaggio di Jámbor a Salis e più in generale «alla sinistra occidentale». Il deputato avverte che le «passerelle» di una sinistra che a suo dire non si interessa degli effetti delle proprie azioni sui movimenti locali finirebbero solo per far gioco al sistema Orbán.

«Balli, te ne vai, e noi?»

Nella lettera, András Jámbor dice che «Ilaria Salis viene qui, balla, si diverte, vende qualche libro e poi se ne va. Come quelli che picchiano la gente per le strade di Budapest sono arrivati qui due anni e mezzo fa, hanno picchiato e se ne sono andati, lasciandosi alle spalle peccato e sacrificio. La sinistra ungherese, i lavoratori ungheresi, la comunità gay ungherese e altre persone attaccate dalla semidittatura orbaniana non hanno bisogno di questo tipo di solidarietà».

«Allora, questo è il mio messaggio a Ilaria Salis e ai suoi amici della sinistra occidentale: se vieni qui, se vengono qui, solo il sistema si rafforza. Qui e ora si può danneggiare l'Ungheria e la comunità di sinistra. Per favore, non fate più del male a questo paese!».

La propaganda orbaniana alimenta da tempo la demonizzazione di quella che chiama «sinistra estrema» o «antifa»; basti vedere uno degli ultimi documenti prodotti dall’avamposto brussellese dell’istituto Mathias Corvinus Collegium (Mcc), una macchina di soft power orbaniana: «Siamo chiari: gli “antifa” stanno provando a minacciare la democrazia a Bruxelles e oltre», recita il materiale prodotto dal think tank guidato da Frank Füredi, la cui parola d’ordine è la «guerra culturale».

Il messaggio di András Jámbor fa leva sul fatto che il sistema Orbán alimenti e si nutra di dicotomie e nemici; del resto la “formula Finkelstein” – la costruzione e demonizzazione del nemico – è stata utilizzata dall’autocrate ungherese ripetutamente, contro la Commissione europea, contro George Soros, i migranti, i gay, e pure con la sinistra («antifa»).

I fatti di febbraio

«La sinistra occidentale celebra Salis e non sa nulla delle persone che vivono qui, dei problemi del paese; a giudicare dalle sue azioni non le interessa neppure cosa stia davvero accadendo in questo paese. L’ipotesi di innocenza va bene a tutti, sinceramente non so cosa abbia fatto o non abbia fatto Salis quella settimana in cui in Ungheria si manganellava sulla base delle presunte opinioni politiche. So però di non aver letto un comunicato della sinistra europea o di Salis in cui avrebbero detto che è inaccettabile farlo.

Sono di sinistra ed è proprio per questo che ritengo inaccettabile, dannoso e vergognoso picchiare le persone per le loro opinioni politiche. Ma ovviamente non hanno idea di chi io sia. Sono il parlamentare ungherese dell'opposizione indipendente a cui è stata rinfacciata politicamente questa serie di aggressioni».

La lettera cita il caso dell’attivista ungherese arrestata ingiustamente, sul quale András Jámbor aveva fornito più dettagli nell’intervista a Domani. Qui illustrava «il caso di una attivista di sinistra ungherese, membro di Szikra, l’organizzazione politica di sinistra ungherese che io rappresento in parlamento dal 2022 la quale, nonostante fosse innocente, è stata trattenuta in custodia per due settimane. Sa come lo abbiamo appreso? Perché c’erano blog estremisti di destra che la additavano come colpevole e gettavano fango non solo su di lei ma su tutta Szikra. Ben presto i media filogovernativi, compresa la tv di stato, si sono aggiunti a questo coro. L’ufficio del procuratore ha riconosciuto che non c’erano mai state prove per imprigionarla e che era innocente. Eppure le autorità hanno aspettato aprile 2023 per chiudere il caso e per dichiararla pienamente innocente. La nostra attivista è rimasta traumatizzata da questi eventi e dalla campagna di propaganda condotta contro di lei per motivazioni politiche. Nessuno da allora le ha chiesto scusa, e i media legati a Fidesz, come pure i blog di estrema destra, attaccano lei, il mio movimento e me. Ci dipingono come violenti e pericolosi, il che fa il gioco di Orbán e del suo partito».

Salis, Orbán e la sinistra ungherese

Torniamo allora alla lettera pubblica diffusa dal deputato oggi: «Ovviamente Salis tutto questo non lo sa, e alla sinistra identitaria occidentale non interessa nemmeno il fatto che ci calunniano su questo caso da allora!

Salis e soci credono che sia lei la vittima di questo sistema. Ad oggi non mi pare veritiero: Salis è ora parlamentare europea, ha un buono stipendio, una immunità parlamentare, una vita agiata, e non sarebbe una rappresentante dell’Europarlamento se non fosse stata presentata come vittima della “lotta antifascista in occidente”».

Ma – argomenta il deputato nella sua lettera – in realtà è la sinistra locale a pagare pegno per la propaganda orbaniana sulla vicenda.

«Ma non è questo il motivo per cui chiedo a Ilaria Salis di non venire in Ungheria. Lo chiedo perché non è interessata a questo paese, bensì alla propria popolarità, il che è una posizione individualista, come essere apprezzata davanti ai "compagni" occidentali».

