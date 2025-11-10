false false

Non c’è rischio di alterazione delle prove, di pressione e concertazione, né si giustifica secondo alcun criterio la permanenza in detenzione: Nicolas Sarkozy, entrato in carcere soltanto il 21 ottobre, viene già rimesso in libertà. Il primo presidente della Repubblica di Francia – ormai ex – a finire in carcere raggiunge così l’ennesimo inedito: un’uscita altrettanto eccezionale e rapida.

Sarkozy resterà sotto controllo giudiziario, il che include il divieto di lasciare la Francia (ma con possibili eccezioni temporanee in caso di conferenze all’estero). «Tutto normale», secondo l’avvocato: «La prossima tappa è il processo in appello, ci stiamo preparando a questo». La vicenda non è chiusa, infatti: l’iter giudiziario continua.

La prigione breve

La decisione odierna della corte sulla rimessa in libertà era attesissima dall’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, primo a finire in carcere: «Un incubo», così ha definito l’esperienza iniziata da poco in cella. Era entrato alla prison de la Santé il 21 ottobre, non senza incontrare prima Emmanuel Macron e il ministro della Giustizia; ed era entrato con sotto braccio una biografia di Gesù e Il conte di Montecristo, storia di un accusato ingiustamente, per costruire così un’aura di martirio. «Il paese è umiliato», aveva detto.

Il paese non ha potuto non affrontare uno scandalo aperto già anni fa, nel 2012, quando la testata d’inchiesta Mediapart ha sollevato il caso di versamenti occulti milionari arrivati dal regime di Muammar Gheddafi a sostegno della campagna presidenziale di Sarkozy del 2007; eletto a maggio di quell’anno, a dicembre già riceveva in pompa magna il colonnello, riabilitandone l’immagine. L’ex presidente ha continuato a ripetere che tra i documenti ci fosse materiale «falso».

Il potere sarkoziano

Il 25 settembre infatti, pur avendo schivato il verdetto esplicito di «finanziamento illegale di campagna» o «corruzione passiva», Sarkozy era rimasto con la condanna per «associazione a delinquere» per lo scandalo libico: condanna già più leggera di quanto altre previsioni (e la requisitoria della procura) contemplassero; all’ex presidente sarebbe potuta toccare in sorte una condanna a sette anni.

A dicembre 2024, nell’ambito di un altro dei tanti casi nei quali Sarkozy è implicato, l’“affaire Bismuth”, l’ex presidente se l’è cavata col braccialetto.

Nel ruolo di guardasigilli c’è attualmente Gérald Darmanin, che di Sarkozy era portavoce e che lo ha incontrato di recente; il che dà il peso di quanto l’ex presidente non abbia smesso di influire sulle dinamiche politiche francesi. Degno di nota che la decisione odierna della Corte comprenda anche il divieto di incontro tra i due.

© Riproduzione riservata