È andata come Emmanuel Macron temeva: dal primo turno delle elezioni legislative francesi appare chiaro che per il presidente avere una maggioranza parlamentare a suo favore non è cosa scontata. C’è di più: l’unione, a sinistra, ha fatto la forza. Nupes – il campo di sinistra ecologista che aggrega socialisti, verdi e comunisti sotto la guida dell’”insoumis” Jean-Luc Mélenchon – è testa a testa con l’alleanza macroniana Ensemble!. I dati del ministero dell’Interno riportano il 25,66 per cento di voti per Nupes, contro il 25,75 per il presidente; ma l’unione di sinistra è persino in vantaggio se, come fa Le Monde, si calcolano quei candidati d’oltremare e Corsica che siederanno nel gruppo Nupes: in questo caso, quest’ultima ha il 26,1 per cento e sorpassa perciò il 25,8 di Ensemble!

Nupes riesce ad accaparrarsi alcuni seggi chiave già al primo turno, mobilita i giovani nonostante l’astensionismo record, e mette all’angolo i socialisti dissidenti che hanno rifiutato l’unione.

L’estrema destra non è certo scomparsa, e anzi questo voto provocherà una riconfigurazione di campo: Marine Le Pen va meglio del 2017, riuscirà con ogni probabilità a formare un gruppo parlamentare e asfalta il competitor interno Éric Zemmour. Il leader di Reconquête non riesce né a proiettarsi in parlamento né a far passare alcun candidato al secondo turno.

Macron contro la sinistra

In vista del secondo turno, Emmanuel Macron è pronto a mettere in discussione il fronte repubblicano pur di evitare la coabitazione o una sinistra troppo pesante in aula. Il giorno della vittoria alle presidenziali di aprile, Macron aveva espresso parole di riconoscenza agli elettori di sinistra che hanno votato lui all’Eliseo per bloccare l’avanzata dell’estrema destra. Ora che la sinistra scalfisce la sua maggioranza in aula, non è pronto a fare lo stesso, e cioè a sostenere i candidati Nupes in caso di confronto con avversari dell’estrema destra. Dopo questo voto, la prima reazione de La République en Marche, il partito del presidente, è quella di mettere in discussione il fronte repubblicano. Quale indicazione ai propri elettori in caso di duello al secondo turno tra sinistra ed estrema destra? Valuteremo «caso per caso» è la prima risposta dal partito. «Qui c’è il fronte repubblicano contro gli estremi, e alcuni candidati Nupes sono estremi». In questa campagna per le legislative, Macron ha replicato con la sinistra la strategia di “diabolizzazione” già vincente con l’estrema destra; ora il suo partito dice che «non sosterremo candidati del Rassemblement National» ma al contempo dichiara che il sostegno a quelli Nupes «dipende dalla loro adesione ai valori repubblicani». «Caso per caso».

L’unione e la forza

«Coucou Olivier!». Le immagini di Jean-Luc Mélenchon che nella notte di domenica raggiunge il segretario del partito socialista, Olivier Faure, per abbracciarlo e festeggiare, preannunciano le conseguenze di questo primo turno. Faure non ha soltanto ottenuto il 47 per cento di voti nella sua circoscrizione, ma soprattutto ha fatto la scommessa politica di accettare l’unione del partito socialista – ormai ridotto al due per cento alle presidenziali, ma storicamente radicato sul territorio – alla France insoumise. La scommessa è costata rimostranze da parte di alcuni dissidenti, sostenuti ad esempio dall’ex presidente socialista François Hollande. I risultati danno ragione a Faure e a chi ha voluto l’unione. Nel feudo di Hollande, la dissidente da lui sostenuta, Annick Taysse, non arriva al dieci per cento.

I candidati di punta di Nupes ottengono ottimi risultati: bagno di voti per l’eurodeputato Manuel Bompard, il delfino di Mélenchon, che ne ha ereditato la circoscrizione di Bouches-du-Rhône. Elezione già al primo turno, senza neppure bisogno di ballottaggio, per quattro figure chiave di Nupes – Sophia Chikirou, Sarah Legrain, Danièle Obono e Alexis Corbière – mentre la benedizione dell’elezione immediata riesce a Ensemble! solo per un seggio.

Nonostante l’astensione raggiunga livelli record – la ha scelta il 52,5 per cento, superando pure il 51,3 del 2017 – «i pochi giovani che si sono recati alle urne lo hanno fatto per votare Nupes», come ha notato il direttore di ricerca di Ipsos France Mathieu Gallard.

Le Pen annienta Zemmour

La scelta di Marine Le Pen di evitare ogni alleanza con Reconquête, nonostante i tentativi della nipote Marion Maréchal di «unire le destre», consente alla leader del Rassemblement National di mettere all’angolo il competitor del campo della destra estrema. Éric Zemmour infatti non riesce a portare in parlamento, né al secondo turno, neppure se stesso. In termini di voti, il suo partito resta ben sotto il 5 per cento (incassa il 4,2 circa).

Con questo voto la destra estrema non scompare, anzi: Le Pen va meglio che nel 2017, ed essere riuscita a prevalere su Zemmour avrà conseguenze sulla riconfigurazione interna del campo. Il Rassemblement National ottiene il 18,7 per cento di voti, mentre cinque anni fa era al 13 per cento (e otto eletti). La previsione è che il partito di Le Pen avrà i numeri per formare un proprio gruppo parlamentare.

Il presidente al bivio

In termini di numeri di voti ottenuti, l’unione di sinistra ecologista è testa a testa con il presidente. Ma quando poi bisogna tradurre quei voti in seggi, è la competizione nei collegi a risultare determinante. Dunque le previsioni continuano a indicare che non è detto che Macron abbia una maggioranza assoluta a suo favore, e Nupes è accreditata fino a 190 seggi.

Per ora Emmanuel Macron porta a casa risultati consolanti per i ministri in carica, visto che i candidati passano tutti al secondo turno. Ma ci sono anche sconfitte indigeribili per i diretti interessati: è il caso di Jean-Michel Blanquer, ex ministro dell’istruzione.

In attesa che il secondo turno definisca meglio i contorni dello smacco presidenziale, c’è da prevedere che un ruolo tattico potrà avere, per Macron, il dieci per cento di voti finito ai Républicains, la destra moderata che potrebbe fargli da stampella.

© Riproduzione riservata