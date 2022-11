Congelati 7,5 miliardi di euro di fondi per la coesione. Approvate invece le “27 pietre miliari” per il Pnrr. Prevista anche la riforma del sistema giudiziario

L’Ungheria non ha fatto progressi sufficienti per garantire il rispetto del Trattato sull’Unione europea, volendo i princìpi dello stato di diritto. Lo ha confermato la Commissione europea, congelando il 65 per cento dei fondi per la coesione destinati a Budapest, pari a 7,5 miliardi di euro. Secondo il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, «l’Ungheria si è mossa nella giusta direzione, affrontando la maggior parte delle questioni in un breve arco di tempo».

Ma non ha fatto abbastanza per sbloccare i fondi. Sarà il Consiglio dell’Unione europea – e quindi i governi degli stati – a dover votare per la sospensione definitiva dei fondi: lo potrà fare entro il 19 dicembre.

Il Pnrr

(Foto Winfried Rothermel/picture-alliance/dpa/AP Images)

Allo stesso tempo la Commissione ha però dato il via libera condizionato al Pnrr ungherese, individuando "27 pietre miliari" che Budapest dovrà mettere in campo per riformare diversi settori istituzionali, a cominciare da quello giudiziario. Didier Reynders, commissiario europeo per la Giustizia, ha ribadito l’importanza di misure per l’indipendenza giudiziaria: «Prima accade e meglio è, ma credo che l’obiettivo dovrebbe essere raggiunto entro marzo».

I due aspetti della vicenda non sono comunque separati, come ha precisato il vice presidente Valdis Dombrovskis. Le 17 raccomandazioni sullo stato di diritto – che l’Ungheria avrebbe dovuto rispettare entro il 19 novembre per garantire lo sblocco dei fondi – sono state inserite fra le pietre miliari del Pnrr.

La questione ucraina

E così non è del tutto separata anche una terza questione: il fatto che l’Ungheria si opponga a nuovi fondi per 18 miliardi da stanziare per l’Ucraina. Per stanziarli serve infatti il voto unanime al Consiglio dell’Unione europea. In molti sospettano che il governo di Budapest usi il suo veto per barattare più concessioni sullo stato di diritto.

«Credo non ci siano argomenti per non partecipare», ha detto il commissario Hahn. «Abbiamo proposto 18 miliardi per il prossimo anno, ma è un prestito che poi dovrà essere rimborsato dall’Ucraina. L’impegno degli stati membri è per finanziare gli interessi, che dovranno essere pagati per la prima volta dal 2024. La quota dell’Ungheria sarebbe di 6 milioni, non di miliardi».

