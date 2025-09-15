Difficile non riconoscere al presidente francese il merito di aver capito prima e meglio di tutti cosa dovrebbe fare il Vecchio continente per non annaspare nel caos in cui il mondo è precipitato dall’invasione dell’Ucraina
Dall’Europa alle crisi interne, la parabola della grandeur di un Macron bifronte
15 settembre 2025 • 07:00
Difficile non riconoscere al presidente francese il merito di aver capito prima e meglio di tutti cosa dovrebbe fare il Vecchio continente per non annaspare nel caos in cui il mondo è precipitato dall’invasione dell’Ucraina