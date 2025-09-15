Difficile non riconoscere al presidente francese il merito di aver capito prima e meglio di tutti cosa dovrebbe fare il Vecchio continente per non annaspare nel caos in cui il mondo è precipitato dall’invasione dell’Ucraina

A meno di essere magneticamente attratti dall’uomo forte, sia esso Putin, Trump o Xi Jinping, e dunque desiderosi di abbandonare i noiosi pletorici e obsoleti rituali della democrazia, non si può non riconoscere ad Emmanuel Macron il merito di aver capito prima e meglio di tutti cosa dovrebbe fare l’Europa per non annaspare nel caos in cui dall’invasione dell’Ucraina in poi il mondo è precipitato.

Un elogio del presidente francese può sembrare un pericoloso azzardo visto che, dopo otto anni e mezzo al potere, il suo paese vive una delle crisi istituzionali, sociali ed economiche più gravi di sempre e la colpa gli va in gran parte ascritta.

Tuttavia mai come oggi gli sforzi sulla scena internazionale sono decisivi per delineare il futuro, non solo dei cittadini dei paesi in guerra, ma anche dei propri. E dunque il bilancio non si fa così negativo, e vedremo come sarà tra un anno e mezzo quando dovrà lasciare l’Eliseo.

L’inizio

Un Macron bifronte dunque, declassato a Giano quando con il vento in poppa del trionfo alle presidenziali nel 2017, e aveva meno di 40 anni, semmai si scomodava Giove, Jupiter, l’astro nascente, della politica non solo francese, capace di infondere nuova linfa alla esangue democrazia del continente e già lo si pronosticava futuro presidente di un’Unione europea che avrebbe dovuto marciare, cosa che non ha poi fatto, verso una sempre maggiore integrazione.

L’entusiasmo per lo scampato pericolo di una Marine Le Pen sulla poltrona più alta di Francia, dove poggia le terga un “re repubblicano” più che un capo di stato, unitamente alla soddisfazione per il ricambio generazionale nel palazzo che più conta, avevano oscurano il difetto d’origine di un presidente eletto con i voti della sinistra nonostante idee di destra soprattutto in economia, cioè il settore decisivo per decidere le sorti dei governanti.

Il curriculum da primo della classe e di enfant gaté delle finanza internazionale avevano alimentato sospetti, fugati dalla faccia pulita di quel giovane uomo che sgranando gli occhi chiari rispondeva all’obiezione: «Proprio perché ho guadagnato abbastanza lavorando con i più grandi banchieri mi posso permettere di essere il presidente giusto per tutti i francesi». Risposta esatta, pareva.

E c’era anche quell’altro elemento dell’uomo nuovo, capace di essere fluido, ministro del governo di Hollande ma non socialista, amico di molti gollisti ma non di destra. Un centrista insomma, finalmente. Senza comprendere che anche quell’aspetto gli si sarebbe ritorto contro nel paese che ha inventato il “clivage”, la differenza (traduzione libera) tra destra e sinistra, con pochi spazi per il moderatismo.

Una delle prime leggi che varò allora, nell’autunno di quel ‘17, tracciò il solco dei mandati. Abolì la tassa sulle grandi fortune che Mitterrand aveva varato più 30 anni prima, nella speranza che i ricconi di Francia investissero i quattro miliardi di euro risparmiati per creare lavoro e far marciare l’economia.

La parabola

Niente di tutto questo e inizio di uno scontro con i ceti popolari e si potrebbe ben usare anche il termine in disuso di “proletari”, sia di estrema destra sia di estrema sinistra. Il piccolo Giove era, esattamente, ciò che il popolo di Francia temeva: l’uomo dei capitalisti, un mercatista che i sacrifici li chiedeva ai ceti medio-bassi. E questo nello stato in cui il generoso welfare non era mai stato toccato da nessuno nel timore di farsi male, in termini di consenso ovviamente.

Macron cerco di rompere quel tabù provocando ondate di proteste che hanno punteggiato tutto l’arco della sua parabola, mentre i disastrosi conti pubblici subivano una deriva italiana, tanto da toccare un debito che in valore assoluto è superiore a quello di Roma.

Si avviava dunque, l’ex ragazzo prodigio, verso il suo mesto viale del tramonto quando la sfida ha travalicato i confini dell’Esagono e chiesto ai leader di estrarre dallo zaino il bastone da maresciallo se lo avevano, quello che ogni soldato di Francia porta nella sua giberna secondo una massima di Napoleone. Lo stesso Napoleone che sosteneva non esistere nel vocabolario francese la parola “impossibile”, a segnalare un’idea di grandeur che ha attraversato i secoli.

Limite, opportunità e confronti

Ora avere il senso della grandeur può essere un limite o un’opportunità. È un limite persino grottesco se la si coniuga con la crisi profonda che oggi attraversa la nazione. Ma può essere un’opportunità se nei momenti bui, ricordando un passato glorioso aiuta a rispolverare un orgoglio nazionale, a non essere vassalli di chi si proclama padrone del mondo, a proporre una idea diversa dall’andazzo corrente.

Gli esempi anche del recente passato non mancano. Il generale de Gaulle uscì dal comando militare della Nato nel 1966 per perseguire un programma di difesa non dipendente da altri paesi. Nel 2003, con l’allora ministro degli Esteri Dominique de Villepin e il presidente Jacques Chirac, Parigi si oppose con forza alla guerra di George W. Bush contro Saddam Hussein che tante conseguenze nefaste avrebbe provocato nella regione.

Le epoche sono diverse e i paragoni al solito zoppi ma Emmanuel Macron è stato il primo a comprendere che l’Europa, abbandonata al proprio destino dagli Stati Uniti di Donald Trump, per ergersi a protagonista della storia in cammino deve affrancarsi da qualunque dipendenza, imparare ad arrangiarsi da sola e a proporre una visione del futuro del mondo in base ai suoi valori irrinunciabili.

Non è solo questione di partecipare al banchetto della divisione di aree di influenza, dal quale per il momento è esclusa, ma anche di vera e propria sopravvivenza. Nel pianeta che si è fatto giungla difficile resistere da vegetariani ai carnivori.

Ed ecco allora che, piaccia o no ai Salvini di turno che hanno Macron in «gran dispitto», l’unica proposta decente sul tavolo che non sia quella di assecondare i capricci di Donald Trump o le mire del Cremlino, è la coalizione dei Volenterosi – anche militare – a cui si è subito accodato l’inglese Starmer, poi il tedesco Merz, i baltici, gli scandinavi, allargando lo sguardo i canadesi, gli australiani, i giapponesi, tutta gente che, quando non geograficamente, è comunque “occidente” per i valori che rappresenta.

Il tutto mentre la nostra Giorgia Meloni diventa la “Signora Tentenna” con qualche distinguo e la tentazione irresistibile di tenere i piedi in due scarpe tra i camerati del sovranismo da una parte, e una fedeltà continentale dall’altra. E non sono bastati nemmeno i dazi o la corrispondenza d’amorosi sensi tra Casa Bianca e Cremlino a far spuntare sulle sue labbra un minimo di distinguo rispetto a The Donald.

Su Gaza

Ma tornando a Emmanuel Macron. Nonostante la comunità ebraica più larga d’Europa (mezzo milione di persone, la terza per numero del mondo dopo Israele e gli Stati Uniti) e la consuetudine a stare con lo stato ebraico senza se e senza ma, l’inquilino dell’Eliseo ha rotto gli indugi sul riconoscimento della Palestina, seguito da diversi altri paesi europei (non dall’Italia perenne indecisa). Non proprio una mossa ininfluente viste le reazioni furibonde di Benjamin Netanyahu.

È tanto? È poco? È comunque cercare una via alternativa alla spartizione del mondo in atto da parte dei tre giganti Stati Uniti, Cina e Russia. In difesa di un continente che sarà pure Vecchio ma che con una guerra sul suo stesso suolo, ha il diritto di dire la sua per cercare di fermare le tentazioni egemoniche dei malintenzionati alla Vladimir Putin. Ce ne fosse bisogno, anche i recenti droni caduti in Polonia sono la cartina di tornasole che Macron ha ragione. E che di tempo ne rimane poco.

