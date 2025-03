Se Aux armes, citoyens! è il verso d’apertura della Marsigliese, il discorso in diretta alla nazione tenuto la sera di mercoledì 5 marzo da Emmanuel Macron – proprio alla vigilia del vertice Ue – è stato tutt’altro che una chiamata emotiva alle armi.

Al contrario, il presidente francese ha presentato argomenti ragionati e convincenti per spiegare ai suoi concittadini – e non solo – i motivi delle consultazioni intra-europee dei giorni scorsi e, presumibilmente, delle decisioni dei prossimi: la crescente minaccia russa, l’evidente vulnerabilità europea, e l’apparente ambiguità americana riguardo alla sicurezza futura non solo dell’Ucraina ma di tutto il continente.

A differenza di Ursula von der Leyen, Macron non ha parlato di «riarmo» ma ha ribadito che maggiore sostegno all’Ucraina e nuovi investimenti nel settore degli armamenti sono ormai parte dello stesso dossier, anche a prescindere da quello che farà Donald Trump.

Una pace «decente»

Per la Francia, Macron ha menzionato l’urgenza di arrivare presto al 3-3,5 per cento del Pil per il bilancio della difesa e senza aumentare il carico fiscale complessivo: una sfida difficile, visto lo stato attuale dei conti pubblici di Parigi, e che costringerà le autorità politiche a dolorosi arbitraggi fra warfare e welfare – un dibattito che, del resto, è già in pieno svolgimento a Londra. Ma, ha spiegato Macron, «la nostra generazione non potrà più beneficiare del dividendo della pace, e dobbiamo sperare che i nostri figli possano beneficiare del dividendo delle nostre decisioni di oggi».

Per l’Europa, Macron ha annunciato che la prossima settimana inviterà a Parigi i capi di stato maggiore dei paesi «volonterosi», disponibili cioè a schierare forze militari in Ucraina all’indomani di un eventuale armistizio «credibile e duraturo».

Gran Bretagna e Francia si confermano dunque leader di un’iniziativa che dovrebbe contribuire a garantire quella che Volodymyr Zelensky ha appena definito una pace «decente» per Kiev. E se non è ancora chiaro chi altro sarà disponibile per questa possibile «forza di rassicurazione» europea, giovedì ha colpito un’intervista in cui il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha manifestato l’interesse di Ankara a partecipare a un’iniziativa europea di difesa «post-Nato».

Nuclear-sharing

Ma il passaggio più interessante del discorso di Macron è stato senz’altro il riferimento all’apertura di un dibattito sulla possibilità (e le condizioni) di un nuclear-sharing puramente europeo – un’idea lanciata già qualche tempo fa in direzione sia di Parigi sia di Londra dal cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz. In sé l’idea non è del tutto nuova: in passato, prima Jacques Chirac e poi Nicolas Sarkozy avevano accennato, sia pure in termini piuttosto vaghi, all’eventualità di una dissuasion concertée (o addirittura partagée) soprattutto fra Francia e Germania: ma i tempi erano diversi, e la questione molto delicata anche all’interno di entrambi i paesi. Emmanuel Macron era tornato sull’idea circa un anno fa, anche in reazione alle minacce più o meno esplicite di Vladimir Putin e del suo entourage, sostenendo che gli «interessi vitali» della Francia che giustificherebbero un ricorso al deterrente nucleare hanno ormai una «dimensione europea».

L’arsenale nucleare di Parigi – come del resto quello di Londra – non è certo paragonabile a quello di Mosca, in termini sia di quantità di testate che di vettori di lancio. La force de frappe francese – creata, come quella britannica, fin dagli anni Sessanta – si fonda sul principio della minimum deterrence, e cioè sulla capacità di infliggere all’eventuale aggressore un danno ritenuto tanto inaccettabile da scoraggiare l’attacco.

A questo fine, ora, si basa soprattutto sui sottomarini, che alternandosi in costante movimento ed essendo difficili da localizzare garantiscono appunto una ritorsione immediata (la cosiddetta second strike capability), secondo un approccio che ispira, sia pure si scala più ridotta, anche la dottrina nucleare britannica.

L’arsenale di Londra, tuttavia, dipende in modo determinante dal supporto americano (si parla infatti di «doppia chiave») ed è inquadrato nel dispositivo di difesa della Nato, mentre quello francese è del tutto indipendente. L’Alleanza, a sua volta, dispone di un certo numero di testate (tutte americane e custodite in basi in Germania, Italia, Belgio, Olanda e Turchia) che possono essere installate su aerei dual-capable – cioè a doppia capacità, convenzionale e nucleare – e che costituiscono tuttora lo strumento principale di quella dissuasione “allargata” (extended deterrence) che Washington ha finora garantito a tutti gli alleati europei. Ma è proprio l’incertezza crescente sulla continuità di questa protezione che ha innescato una discussione che continuerà anche nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata