La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto oggi la prima dose di vaccino contro il Covid-19. Classe 1954, a 66 anni Merkel rientra nella classe d’età che è chiamata a vaccinarsi con AstraZeneca in questo periodo.

La capa del governo tedesco ha comunicato via Twitter la notizia (senza includere una fotografia del momento del vaccino) scrivendo «sono contenta di aver ricevuto oggi la prima dose di AstraZeneca. Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando sulla campagna vaccinale e tutti quelli che si stanno facendo vaccinare. Il vaccino è la chiave per superare la pandemia».

Anche il vicecancelliere della Spd Olaf Scholz, di 62 anni, si vaccinerà nella giornata di oggi con il medicinale di AstraZeneca, mentre il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, di 65 anni, era stato vaccinato già a inizio mese e aveva scelto di darne notizia includendo una sua foto che lo raffigura mentre riceve l’iniezione.

Solo per gli over 60

Qualche settimana fa il governo tedesco aveva deciso di utilizzare AstraZeneca soltanto per gli over 60 dopo che le autorità mediche si erano dette preoccupate dei casi di trombosi che si erano presentati in alcuni pazienti appena vaccinati, soprattutto in donne abbastanza giovani.

A quel punto, nonostante la decisione dell’Ema, l’autorità europea per i medicinali, di riammettere il medicinale dopo il blocco che era avvenuto in tutta Europa, la Germania ha deciso di utilizzare questo tipo di vaccino solo per le persone oltre i 60 anni.

© Riproduzione riservata