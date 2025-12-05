il cancelliere in belgio

Merz in missione per sbloccare gli asset russi, Usa contrari: «E a voi la Nato entro il 2027»

Francesca De Benedetti
05 dicembre 2025 • 20:56

Il cancelliere è corso in Belgio nel tentativo di convincere il premier alleato di Meloni. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno già fatto pressioni sui governi perché boicottassero il piano asset. Per non parlare del ricatto sulla sicurezza, con il Pentagono che minaccia il disimpegno nell’alleanza

À la guerre comme à la guerre: il cancelliere tedesco ha fatto dell’uso di asset russi la sua battaglia dichiarata. Ed è per questo che, dopo aver firmato già a settembre un editoriale in cui perorava l’idea, Friedrich Merz ha volutamente fatto sapere di aver disdetto un viaggio già programmato in Norvegia per poter passare questo venerdì sera prima con Ursula von der Leyen e poi con il premier belga, il quale nella dinamica politica si è assunto il ruolo di principale ostacolo all’utilizzo dei

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani

 