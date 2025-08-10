È Keir Starmer, ma ricorda molto Donald Trump: nel Regno Unito il premier nonché leader del partito laburista – nato dalle lotte dei lavoratori – sta mostrando il pugno duro nel contrasto all’immigrazione, al punto da fare patti con le piattaforme di consegna del cibo e da andare all’attacco anche contro le università, con tutti gli effetti del caso per studenti e ricercatori internazionali.

L’accordo

Il 22 luglio il governo ha stretto un accordo con Deliveroo, Just Eat e Uber Eats per identificare e bloccare i migranti irregolari impiegati nel food delivery: condivide con le piattaforme la localizzazione degli hotel dove sono ospitati i richiedenti asilo per incrociare le posizioni dei rider con gli indirizzi degli hotel, così da individuare potenziali lavoratori irregolari.

Questi “hotel” non sono strutture pensate per l’accoglienza, ma edifici turistici o immobili dismessi riconvertiti in alloggi temporanei a causa della saturazione del sistema: isolati, sovraffollati e privi di servizi essenziali.

La permanenza può durare mesi o anni, durante i quali ai richiedenti asilo è vietato lavorare legalmente, costringendoli spesso a ricorrere a lavoro irregolare e precario, come documentato dal Refugee Council e dal Joint Council for the Welfare of Immigrants.

Oltre alla geolocalizzazione, le piattaforme devono adottare controlli biometrici più rigidi; la misura è senza precedenti in Europa: istituzionalizza la sorveglianza biometrica giornaliera per lavoratori spesso privi di alternative. «Abbiamo già arrestato centinaia di rider che lavoravano illegalmente in tutto il paese», ha scritto su X sabato 9 agosto Starmer.

«Non ci fermeremo qui: abbiamo investito cinque milioni di sterline per potenziare le squadre incaricate di far rispettare le leggi sull'immigrazione».

L’accordo con le piattaforme fa parte di un pacchetto che prevede anche lo sgombero graduale degli hotel, l’accelerazione delle espulsioni e la creazione di hub di accoglienza centralizzati. Molte organizzazioni per i diritti dei migranti temono una nuova ondata di sorveglianza e criminalizzazione; il Migrants’ Rights Network accusa il governo di usare la retorica della legalità per mascherare una strategia di esclusione.

Ci sono alternative a questo modello: nel 2024 l’Ue ha adottato una direttiva sui platform workers; da recepire entro il 2026, introduce una presunzione legale di subordinazione lavorativa: se una piattaforma stabilisce orari, tariffe o modalità operative, il lavoratore è considerato dipendente, con i relativi diritti. Il testo prevede anche obblighi di trasparenza sugli algoritmi e limiti alla sorveglianza digitale. Il Regno Unito, non vincolato dalla normativa Ue, si muove in direzione opposta.

Questa repressione non nasce dal nulla: è frutto di un impianto neoliberista che ha reso strutturale la vulnerabilità. Vietare il lavoro regolare ai richiedenti asilo e lasciarli dipendere da meccanismi di sorveglianza non è una falla, ma parte del sistema. L’esclusione dalle tutele rende i migranti funzionali a un’economia basata su subappalti, app esternalizzate e flessibilità estrema. La lotta al “lavoro irregolare” mantiene in vita l’irregolarità che il sistema stesso produce e da cui trae profitto.

Università a rischio

Il governo Starmer ha annunciato di voler rendere più stringenti i criteri per i permessi di soggiorno (foto Epa)

Molto di quanto oggi si vede era già delineato nel White Paper pubblicato il 12 maggio 2025, intitolato “Riportare il controllo sul sistema migratorio”. Il documento strategico prevede di ridurre drasticamente la migrazione netta, innalzare i requisiti per i visti di lavoro, allungare i tempi per ottenere la residenza permanente da cinque a dieci anni, intensificare i controlli linguistici e rafforzare i poteri del Home Office, inclusi strumenti di revoca del visto per reati minori.

Il White Paper prende di mira anche studenti e ricercatori internazionali, prevedendo controlli biometrici periodici e criteri di accesso alla residenza più stringenti. Propone di ridurre la durata del periodo post laurea da due anni a 18 mesi, rafforzare il sistema di valutazione con cui il governo verifica che le università rispettino rigidi standard riguardo iscrizione, completamento dei corsi e rifiuto dei visti, con la possibilità di perdere la licenza per accogliere studenti stranieri in caso di mancato rispetto.

Viene inoltre introdotto sulle rette internazionali un prelievo obbligatorio aggiuntivo del 6 per cento che le università devono versare allo stato. Considerando che nel 2022/23 quasi il 50 per cento delle tasse universitarie è stato versato da studenti internazionali, queste misure rischiano di causare perdite significative per molti atenei, mettendo a rischio la loro sostenibilità economica e la capacità di attrarre talenti globali.

La politica restrittiva sui visti per studenti internazionali nel White Paper britannico ricorda da vicino quanto sta avvenendo negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, dove sono stati imposti vincoli severi ai finanziamenti federali per le università e indagate le iniziative legate agli studenti internazionali, usando la leva dei visti per esercitare pressioni ideologiche e limitare l’autonomia accademica.

In generale, le differenze con le politiche di destra radicale in altri paesi europei sono minime: l’obiettivo non è garantire percorsi legali o inclusione lavorativa, ma mostrare fermezza anche a costo di criminalizzare chi non ha alternative.

L’unica vera discontinuità tra Starmer e i conservatori è stata la cancellazione del piano di esternalizzazione dei richiedenti asilo in Ruanda, definito “dead and buried” e archiviato dopo una lunga battaglia legale. Ma nel complesso le misure starmeriane evidenziano una continuità preoccupante con approcci securitari e restrittivi già adottati in altri paesi europei e occidentali.

