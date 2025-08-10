Le piattaforme di delivery aiutano il governo a individuare i lavoratori non in regola. È solo l’ultimo capitolo delle politiche restrittive dei laburisti contro l’immigrazione, seguendo il modello del presidente statunitense
Migranti, Starmer come Trump, la stretta su rider e università
10 agosto 2025 • 19:45
Le piattaforme di delivery aiutano il governo a individuare i lavoratori non in regola. È solo l’ultimo capitolo delle politiche restrittive dei laburisti contro l’immigrazione, seguendo il modello del presidente statunitense