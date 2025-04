Mezzo miliardo per Bezos, duecento milioni per Zuckerberg, entrambi sotto l’ombrello riparatore dell’amministrazione Trump. Dopo lunghe indagini legate al Digital Markets Acr, Bruxelles fa il primo passo contro i giganti tech. Ma sembra solo un passettino

Cinquecento milioni per Apple, duecento per Meta: questo mercoledì dalla Commissione europea arriva l’annuncio delle multe contro la Silicon Valley. Un annuncio che era stato già chiacchieratissimo, prima per il ritardo che appariva sospetto – ci si aspettava la multa già settimane fa e il contesto delle tensioni commerciali con gli Usa si sviluppava assieme a questo rallentamento – poi per le indiscrezioni, con la testata economica tedesca Handelsblatt pronta a scommettere per l’annuncio oggi. E infatti da Bruxelles arriva l’annuncio, anche se senza conferenze stampa a parte il solito midday briefing: la multa è arrivata. Ma non è esattamente colossale.

Portata ridotta

Sembra anzi fare il solletico ai giganti del tech, corsi da mesi sotto l’ombrello riparatore del presidente Donald Trump. La multa si inquadra all’interno di quel Digital Markets Act che – assieme all’apparato di nuove regole digitali europee – l’amministrazione trumpiana ha più volte preso di mira in pubblico e in privato (Dsa, Dma, AI Act...) e arriva dopo una lunga indagine. Le indiscrezioni internazionali parlavano di multe da un miliardo contro Big Tech, ma la Commissione ha sempre smentito che ci fossero quelle cifre sul tavolo, e infatti per ora sono ben inferiori.

In un passato non lontano, in nome della legislazione anti trust e cioè per la libera concorrenza, Apple era stata multata per poco meno di due miliardi e Meta per poco meno di uno. Ma le pressioni della Casa Bianca contro l’Ue – a cominciare dai dazi tuttora in corso – sono ulteriore segnale del vento cambiato.

La Commissione: «Pronti a dialogare»

«Qui si tratta di far rispettare le regole e i negoziati commerciali quindi non hanno nulla a che fare con questo dossier», si schermisce la Commissione europea tramite la sua portavoce. «Tutto ciò non avviene nel contesto nei negoziati commerciali». Le piattaforme «possono sfidarci in tribunale ma le incoraggiamo a dialogare con noi invece. Siamo pronti a farlo nei prossimi sessanta giorni e in futuro».

