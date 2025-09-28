Agenti filorussi e propaganda, la Moldavia alle elezioni nella paura

«L’Europa non può permettersi di perdere la Moldavia», ha dichiarato Zelensky. Il voto sarà un altro capitolo dello scontro tra Mosca e Bruxelles. Pochi giorni fa sono state arrestate 74 persone accusate di essere state reclutate dalla Russia per provocare disordini durante le elezioni

Si scrive Moldavia e si legge Ucraina. Cartina geografica alla mano, dal fronte russo-ucraino di Kherson alla cittadina di Mayaky, ultima della regione di Odessa sul confine moldavo-ucraino, sono circa 240 chilometri di strada. Se invece si considerano le ultime propaggini della Crimea e la foce del fiume Dnestr, la distanza, via mare, si dimezza. A ovest, c’è il limite della Transnistria, autoproclamata repubblica di stampo sovietico (ha la falce e martello nella bandiera), territorio internazi