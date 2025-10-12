Necrologi ed eredità, così i soldati morti si possono “contare”

true false

Due telefonate. A sole 48 ore l’una dall’altra. Ai due capi della linea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo della Casa Bianca, Donald Trump. Due telefonate che sono il segno che qualcosa di importante sta bollendo in pentola, al di là delle dichiarazioni ufficiali. «Una conversazione molto produttiva», giura il leader ucraino, secondo il quale si è parlato anche del «rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio». Ebbene