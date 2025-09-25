la sentenza francese

Dall’Eliseo al carcere: il futuro di Nicolas Sarkozy (e la stizza di Carla Bruni)

Francesca De Benedetti
25 settembre 2025 • 20:49Aggiornato, 25 settembre 2025 • 21:03

L’ex presidente della Repubblica è condannato a cinque anni per la lunga vicenda giudiziaria legata a fondi e rapporti opachi con Gheddafi. Poteva andargli peggio, ma lui tuona contro i giudici, mentre la ex première dame strappa il microfono di Mediapart, la testata che con le sue inchieste svelò il caso

Nicolas Sarkozy accumula processi su processi da anni e tuttavia ieri qualcosa di mai visto è accaduto: anzitutto, per la prima volta a un ex presidente della Repubblica francese è capitato di vedersi davanti l’orizzonte del carcere. Chi guardava la tv francese ha poi visto la moglie di quello stesso ex presidente, Carla Bruni, una ex première dame che sullo stile ha costruito la carriera, reagire con stizza: ha attaccato – strappando la spugna – il microfono di un giornalista; quello di Mediapa

