Onu, riconoscimento della Palestina: la Francia s’è desta. Macron prova a salvare la faccia

Il presidente francese si è aggrappato ai simboli quando oramai era incontenibile l’imbarazzo per la mancanza di azioni: la sua bandiera alzata è una foglia di fico per coprire l’impotenza (o complicità) europea. Oltre ottanta comuni francesi sfidano il divieto del ministero dell’Interno

Emmanuel Macron si prende il suo momento sotto il tetto sempre più fragile del multilateralismo e del Palazzo di vetro. Nell’ottantesimo compleanno delle Nazioni Unite porta in dote il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di un paese occidentale membro del Consiglio di sicurezza. Ed è riuscito ad agganciare a sé anche Regno Unito, Canada, Australia, Belgio, Portogallo… Certo, non è Parigi la prima e la più battagliera delle capitali: Madrid si era attivata ben prima, la lista di paesi