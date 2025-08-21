Non solo Varese: a proposito di ville, la tenuta di Hatvanpuszta è intestata al padre del premier. È dotata di sotterranei incredibili: li rivela il deputato Hadházy. «Ci sono stanze frigorifere per cibo che duri mesi e dove il governo può rifugiarsi se necessario», dice a Domani

Una tenuta lussuosa sopra, un bunker altrettanto extra lusso sotto. La famiglia Orbán si è attrezzata per avere un sotterraneo «con camere refrigeranti che consentono di tenere in deposito cibo sufficiente a camparci per mesi», come racconta a Domani Ákos Hadházy, il deputato che è diventato un simbolo in Ungheria per la sua lotta anti corruzione, con tutti i rischi che questa lotta comporta. La sua auto ne sa qualcosa: «Gomme bucate, questo martedì pure la guardia giurata della tenuta che ha deliberatamente tamponato la mia macchina».

Un satrapo in affanno

Per fortuna «nessuna ferita» per lui. Ma mentre i grandi – veri e presunti – del mondo tirano in ballo Budapest per le trattative sulle sorti d’Ucraina, e addirittura le agenzie internazionali ricostruiscono che gli europei si sarebbero appellati a Donald Trump per tentare (invano) di redimere l’autocrate ungherese, contrario all’ingresso di Kiev nell’Ue, intanto visto da dentro – cioè da dentro i confini ungheresi – Viktor Orbán appare sotto una luce più cruda.

(Il premier e la moglie su un volo low cost. Courtesy of Ákos Hadházy)

Quello che in Europa viene ormai descritto come enfant terrible, vicino a Vladimir Putin già da quell’incontro nel 2009 nonché il primo a scommettere su Trump, l’ungherese che si presenta come icona illiberale globale, è oggi in realtà anzitutto un autocrate aggrappato a un potere che teme di perdere. Ad aprile 2026 in Ungheria si vota e per la prima volta c’è un competitor – Péter Magyar – che di Orbán parla la stessa lingua (proviene pure dal suo sistema) e lo scavalca ormai stabilmente nei sondaggi.

Così, Orbán si lascia fotografare su un volo low cost con camicia estiva i cui bottoni trattengono a stento la pancia da comune mortale. Ma sotto la superficie – e nel livello sotterraneo di Hatvanpuszta – c’è tutto un mondo di ricchezze accumulate che l’autocrate blinda per ogni evenienza.

Zebre e porte metalliche

Benvenuti alla tenuta di Hatvanpuszta, quindi: «Quando era stanco dei suoi pesanti doveri di governo e cercava pace e riposo nella sua vita travagliata, li trovava soprattutto in questa tenuta, dove in pochi anni aveva trasformato il deserto in paradiso». Descrizione calzante anche per Orbán, ma si parla in questo caso di Giuseppe arciduca d’Austria, signore palatino d’Ungheria, descritto dal suo biografo Sándor Lestyán mentre – già nell’Ottocento – «trae gioia» da questa tenuta.

Quanto all’attuale primo ministro, la presenza della sua famiglia nell’area e l’evoluzione (bunker compreso) della tenuta seguono la traiettoria della sua autocrazia: dopo il 2010, anno in cui Orbán torna al potere (per restarci fino a ora), si trova traccia dei lavori avviati nell’area da suo padre Győző; poi troviamo l’ormai ricchissimo sodale orbaniano Lőrinc Mészáros che compra terreni statali estendendo la magione. Dopo il successo elettorale del 2018, i lavori trovano nuovo slancio; è sempre il deputato anti corruzione Hadházy a portare a galla elementi, già allora.

(Una veduta aerea della tenuta, realizzata dalla testata ungherese Telex)

Ma arriviamo alle novità di questa estate: nonostante agli operai si chieda il massimo riserbo, il politico di opposizione riesce comunque a ricevere leaks, immagini dei lavori. E scopriamo così, attraverso la sua denuncia, che ad Hatvanpuszta – oltre alle strutture di superficie che solo chi ha un’extrafortuna potrebbe permettersi, e all’avvistamento di zebre, diventate ormai un simbolo delle ville orbaniane – ci sono sotterranei a dir poco incredibili.

«Un ritiro per il premier»

«Un sistema di cantine sotto l’edificio con muri di cemento armato spessi sessanta centimetri, poderosi serbatoi d’acqua, porte di ferro pesante», ricostruisce Ákos Hadházy.

Gli chiediamo se quel che ha potuto vedere combacia anche con l’ipotesi di un bunker nucleare – giusto per capire se Orbán anche su questo sappia qualcosa in più di noi – e il deputato risponde: «Per quel che so al momento, non è un bunker nucleare, per quanto almeno in parte la funzione dell’intero complesso sia di fornire un rifugio al premier e al governo se necessario».

Le strutture sotterranee – ci spiega Hadházy – «connettono i vari edifici tra loro; ci sono anche garage e camere di conservazione frigorifera che consentono di conservare una quantità di alimenti che basta per mesi e mesi». Dietro le pesanti porte metalliche si trovano appunto le mega stanze frigorifere.

Scontro di versioni (e di auto)

Cosa dice il premier di tutto questo? La versione ufficiale è che si tratterebbe di uno stabilimento agricolo di proprietà del padre del premier, Győző Orbán. «Naturalmente in Ungheria nessuno ci crede», commenta il deputato; perlomeno non se la beve lui, che continua a tirar fuori un’evidenza dopo l’altra. Per citarne una: il fatto che il certificato energetico per la proprietà di famiglia sia stato chiesto per «edificio residenziale».

La versione dell’impianto di coltivazione fa acqua – e bunker – da tutte le parti, ne è convinto il deputato, che ha organizzato presìdi di protesta ad Hatvanpuszta; li ha presentati come «gite turistiche al castello» e – pensando che l’ironia non guasti – tra i partecipanti c’è chi si è presentato travestito da zebra. Peccato che la controparte non abbia voglia di scherzare: racconta Hadházy che «in precedenza qui mi hanno bucato le gomme dell'auto; ieri (questo martedì) la guardia di sicurezza del complesso residenziale ha deliberatamente urtato la mia auto (fortunatamente senza causare lesioni personali)».

© Riproduzione riservata