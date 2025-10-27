incontro romano

Orbán: «L’Ue è fuori dai giochi, negozi con Putin». Meloni lo riceve senza troppi imbarazzi

Francesca De Benedetti
27 ottobre 2025 • 21:02Aggiornato, 27 ottobre 2025 • 21:06

L’autocrate è alla ricerca disperata di margini di manovra per l’energia russa e il summit di Budapest rimasto senza data.  «Più forti insieme», dice lui dell’amica premier. Che a Bruxelles vuole presentarsi come l’unica in grado di ammansirlo  

«Incontrare la premier a Roma è stato grandioso!», ha commentato questo lunedì, andando via da Palazzo Chigi, l’autocrate ungherese Viktor Orbán, che il giorno dopo – per non lasciare scoperto l’alleato dei Patrioti – si vede anche con Matteo Salvini. «Abbiamo parlato della guerra, dell’economia europea che arranca, dei prezzi dell’energia e della migrazione»: fin qui il resoconto rispecchia piuttosto fedelmente la versione concordata e la nota di Chigi. Solo che poi Orbán va fino in fondo: «Sta

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 