«l’affettuoso incontro»

«Coalizione contro la guerra»: Orbán vede Salvini. Il cantiere dei Patrioti

(I leader di Fidesz e Lega, premier ungherese e vicepremier italiano, insieme a Roma. Foto staff Patriots)
Francesca De Benedetti
28 ottobre 2025 • 20:17

Il premier ungherese è in cerca di sponde politiche. Vuole un’alleanza tattica in Consiglio, stile Visegrad. E pensa ad aprire il gruppo dei Patriots, del quale fa parte anche la Lega, al partito slovacco di Fico 

Nello stesso giorno in cui Matteo Salvini si è intrattenuto «affettuosamente» con Viktor Orbán («un’ora di affettuoso incontro», tiene a far sapere la Lega) presso il ministero delle Infrastrutture italiano, Péter Szijjártó – ministro degli Esteri orbaniano, che nell’ufficio di Salvini è già stato e vola di frequente al Cremlino – ha incontrato nella capitale bielorussa Sergej Lavrov, suo omologo russo, che lo insignì pure di medaglia onorifica qualche anno fa. È di questa pasta la «coalizione c

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 