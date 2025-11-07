incontro alla casa bianca

La «golden age» degli autocrati: Orbán offre a Trump affari in cambio di supporto

Trump e Orban alla Casa Bianca
Francesca De Benedetti
07 novembre 2025 • 20:38Aggiornato, 07 novembre 2025 • 21:05

Per il premier l’obiettivo dichiarato dell’incontro alla Casa Bianca è ottenere esenzioni (o almeno tempo) sull’ addio all’energia russa; quello non dichiarato è scavallare il voto di aprile. In dono all’alleato porta acquisti – dal nucleare alla tecnologia – e «proposte» sul dossier russo-ucraino

«L’età dell’oro». L’espressione coniata da Viktor Orbán per esaltare quello che a suo dire «può essere il punto più alto nelle relazioni bilaterali tra Ungheria e Usa» – la «Golden Age» – è a suo modo rivelatrice. L’incontro di questo venerdì alla Casa Bianca tra l’influencer per eccellenza dell’illiberalismo e il presidente americano che ha portato le derive illiberali su grande scala ha avuto due funzioni, complementari tra loro. Per Viktor Orbán, l’obiettivo dichiarato è quello di ottenere es

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 