C’è un ex cancelliere che vorrebbe tornare al potere, anche se al momento nega; è Sebastian Kurz. C’è un premier in carica che il potere rischia di perderlo, anche se farà di tutto per evitarlo; è Viktor Orbán. E poi c’è il più potente di tutti: non ha incarichi di governo ma muove strategie e soldi a palate, fa e disfa dietro le quinte; è Peter Thiel.

Sempre connesse tra loro, a volte le stelle nere della galassia illiberale si allineano tra loro in modo lampante: così è successo in questi giorni a Esztergom (nome italianizzato Strigonio), città simbolo per il cattolicesimo ungherese, adagiata sul Danubio, al confine con la Slovacchia.

«And meeting some old friends here!»: un’occasione per rivedere vecchi amici, come ha scritto Kurz pubblicando sui suoi account social la foto con Orbán e Thiel. Il festival del Mathias Corvinus Collegium – macchina di soft power orbaniana – è appunto giusto un’occasione, un pretesto per ritrovarsi e riallinearsi, per collaudare rapporti e scambi già intensi e multilivello: non solo politica, non solo economia, non solo sorveglianza, ma tutte e tre le cose insieme, elevate a potenza.

Congiunture illiberali

Da programma, sabato scorso attorno a mezzogiorno Sebastian Kurz è intervenuto all’evento titolato «Il nuovo ordine mondiale: visioni conflittuali per il futuro»; poco dopo, dal palco principale, Peter Thiel ha partecipato a «Facciamo quadrare la conoscenza!».

L’Mcc nasce una trentina di anni fa come istituzione educativa privata e – in parallelo con le derive autocratiche orbaniane – diventa pensatoio della propaganda illiberale (proprio Mcc teorizza il «grande reset dell’Ue»). Soprattutto, è luogo di connessioni politiche: coi suoi avamposti (ormai pure a Bruxelles, nel cuore dell’Ue) il Mathias Corvinus Collegium è punto di passaggio e di incontro di destre estreme americane, britanniche, europee e ovviamente anche italiane (l’Mcc Budapest ha avuto tra i visiting fellow Francesco Giubilei, per fare un esempio).

Ma perché persino Peter Thiel, noto alle cronache come «il don della mafia di PayPal» (di cui è cofondatore), legato a doppio filo a Trump, principale sponsor di Vance, si è scomodato fino a Esztergom, piccolo puntino sulla mappa globale, tra Ungheria e Slovacchia?

Tre stelle nere

A unire le tre stelle nere dell’illiberalismo sono almeno due traiettorie: la disintegrazione dell’Europa come potenza politica e normativa e l’uso spregiudicato delle nuove tecnologie – sorveglianza inclusa – per consolidare il potere. Thiel considera la democrazia un intralcio, le regole europee un fallimento, e il suo orizzonte ideale è il monopolio: non c’è troppo da stupirsi che si trovi in sintonia con l’autocrate ungherese, che ha scommesso su Trump contando su un lasciapassare antidemocratico e che con l’avversario Magyar in testa ai sondaggi imbastisce squadre di «guerrieri digitali» per scavallare le elezioni 2026. Il “divieto di Pride” orbaniano era volto anche a testare il divieto di assemblea e l’uso della sorveglianza per limitare il dissenso. Palantir – azienda nata coi soldi della Cia e di Thiel, il quale tuttora ne è presidente – è pure macchina per lo spionaggio; nella seconda era Trump si accaparra appalti su appalti, da contratti federali a accordi con la Nato. Orbán si dichiara sostenitore della pace, ma tra i suoi «amici» c’è chi con la macchina bellica sta facendo affari eccome («costruiamo soluzioni di difesa avanzate usando anche l’Ia», vanta Palantir).

Kurz – che da cancelliere non esitava ad allearsi coi postnazisti di FPÖ e a far da sponda a Orbán in Ue – si è allontanato momentaneamente dal palco della politica per una sequela di scandali per corruzione e processi (qualche mese fa è stato assolto da un’accusa ma ne restano altre); proprio grazie a Thiel, che lo ha assoldato come «stratega», ha trovato seconda vita come imprenditore, maneggiando affari al confine tra tecnologia e sorveglianza (ha cofondato Dream Security con l’israeliano Shalev Hulio e ha lanciato la SK Management). «Con Trump sui dazi è meglio negoziare», diceva in primavera, proprio come gli altri trumpiani d’Europa. Durante i travagliati negoziati per l’ultimo governo d’Austria, ha per un attimo pensato di rientrare sulla scena; l’iniziativa è rinviata, ma solo per ora.

© Riproduzione riservata