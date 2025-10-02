Putin: «È la Nato che ci dichiara guerra». E Merz e Meloni attaccano il Green Deal

Da Sochi lo zar lancia messaggi agli europei: «impossibile credere» che la Russia li minacci. Poi però ventila una «risposta convincente». Intanto in Danimarca, a margine delle discussioni sul riarmo, cancelliere e premier fanno squadra per smantellare le regole Ue su auto e clima

Mentre Vladimir Putin usa il forum di Valdai per mandare messaggi all’Europa, nelle stesse ore i leader europei – riunitisi questo giovedì nella forma allargata della «comunità politica europea – utilizzano la cornice di Copenaghen per affrontare due guerre: quella pronunciata a favor di microfono è la «guerra ibrida condotta dalla Russia». Ma nel dietro le quinte continua pure la guerra intestina contro regole Ue e politiche green: la Germania è in prima linea. L’incontro a margine in Danimarca