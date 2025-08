«Lui gestisce molto bene le sanzioni, sa come aggirarle». “Lui” è Putin, «un tipo tosto» con cui ha tenuto numerose conversazioni che avrebbero potuto mettere fine alla guerra in Ucraina, ma «all'improvviso hanno cominciato a volare bombe». A parlare è il presidente Trump che, ai microfoni dell'emittente Newsmax, ha dichiarato che i dazi secondari che colpiranno i partner commerciali della Federazione, come promesso, li imporrà comunque.

È passato solo un giorno dall'avviso “atomico” alla Russia del repubblicano che ha dato l'ordine di schierare sottomarini nucleari statunitensi in “zone appropriate”, nei pressi russi (una conseguenza della sua diatriba sui social con Dmitry Medvedev). Finora, la guerra delle parole tra il madman di Mosca, l'ex presidente russo e oggi numero due del Consiglio di Sicurezza della Federazione, e il madman di Washington, numero uno della Casa Bianca, è stata presa per quel che è: un'escalation retorica, una rissa a distanza tra i due, che al posto dei pugni e palle di fango aveva post e messaggi sui social.

Poco si sa ancora dei sommergibili: non è chiaro se si tratti dei sottomarini con motori nucleari o di sottomarini che trasportano missili nucleari. Non è chiaro (e non lo sarà mai, perché vietato dal protocollo militare) se il riposizionamento sia stato avviato dopo l'ordine presidenziale. Non un solo analista geopolitico, in Occidente e in Russia, però ha dovuto ricordare che Washington, mezzi a propulsione nucleare già schierati a scopo di deterrenza per colpire la Russia, li ha già. E lo sapeva, ovviamente, anche il Cremlino: «Non rappresentano una nuova minaccia per la sicurezza nazionale» ha detto ieri Leonid Ivlev, ex generale dell'aeronautica e vice della Duma.

L’incidente di Zaporizhzhia

Si sfiora comunque la catastrofe atomica, ma sul campo: ieri, dopo un raid delle Forze ucraine, è scoppiato un incendio nella zona industriale vicino alla centrale di Zaporizhzhia. Ma quelle non sono state le uniche fiamme che i russi sono stati costretti a spegnere: colonne di fuoco si sono alzate dalle raffinerie di petrolio colpite e dagli impianti industriali che l'esercito ucraino è riuscito a raggiungere oltre la linea nemica, in diverse province russe: nelle oblast' di Ryazan, a Penza, Samara e Voronezh.

Gli attacchi notturni rivendicati dall'intelligence di Kiev sono stati registrati in dodici regioni, dove, come riferito dalla Difesa russa, sono stati abbattuti oltre centodieci droni. Invece, il bilancio del nuovo attacco russo conta sei morti e quasi quaranta feriti ucraini. Nei mirini dei droni Shahed sono rientrate sia Kharkiv che Chernihiv, ma nuove vittime ci sono state anche a Pokrovsk, città strategica che i russi da mesi tentano di assediare. Dopo la caduta di Chasiv Yar, Putin ha assicurato di nuovo ieri che l'avanzata non si ferma: «Le nostre truppe stanno avanzando lungo l'intera linea di contatto: nella zona di confine, nella repubblica di Donetsk, a Lugansk, a Zaporizhzhia e a Kherson». Ovunque «da qualche parte di più, da qualche parte di meno».

Anche per le conquiste sul campo rivendicate dai russi nelle ultime settimane dell'offensiva, gli alleati occidentali di Kiev pensano che «Putin non è pronto a negoziare seriamente». Lo pensano di certo a Londra: secondo i calcoli di David Lammy, ministro degli Esteri britannico, «tra un anno i colloqui saranno in corso», ma l'interrogativo rimane lo stesso: quanto la Russia li prenderà seriamente.

Una riflessione che lascia trasparire che nemmeno «l'ultimatum game» di Trump (così l'ha battezzato Medvedev) darà i suoi frutti. Il presidente americano ha rovesciato la clessidra per dare sempre meno tempo a Mosca per decidere di sedersi al tavolo dei negoziati e mettere fine alla guerra: la deadline, vicina, vicinissima da rispettare, prevede che il Cremlino scelga la via diplomatica entro l'otto agosto.

Che cos’è Oreshnik

Al momento le sanzioni secondarie agli alleati dei russi, agitati come un fendente che presto verrà sferrato, per uscire dallo stallo, non sembrano intimidire Mosca e a Washington si preparano già a un ulteriore mancato compromesso russo: un disegno di legge bipartisan a firma dem e repubblicana, dei senatori Jeanne Shaheen e John Cornyn, ambisce a danneggiare comunque la Cina per aver sostenuto la macchina da guerra russa «per portare finalmente Putin al tavolo dei negoziati»: «Gli Stati Uniti devono ritenere le aziende, gli amministratori delegati e le banche cinesi responsabili di questa attività» hanno detto i senatori che sfruttano l'onda del distacco di Trump dal presidente russo che al momento, non parla di negoziati, ma di “noccioline”.

Si chiama proprio come il frutto l'ultimo missile ipersonico russo: “Oreshnik” ed è stata avviata una sua nuova produzione. Capace di trasportare testate convenzionali quanto nucleari, già usato contro una fabbrica di Dnipro, il “nocciolino” sperimentale di Putin, hanno calcolato i media russi, dopo solo undici minuti di volo è capace di raggiungere basi della Nato in Polonia e dopo diciassette arriva al quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles.

© Riproduzione riservata