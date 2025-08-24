Estonia, Lituania, Lettonia, insieme ai paesi del Nord Europa, stanno rafforzando strade e ponti. «È possibile che il mar Baltico diventi una zona contesa», racconta a Domani l’esperto Toms Rostoks
Scandinavi e Baltici non si fidano di Putin: il nord Europa rafforza le infrastrutture per i suoi eserciti
24 agosto 2025 • 07:00
Estonia, Lituania, Lettonia, insieme ai paesi del Nord Europa, stanno rafforzando strade e ponti. «È possibile che il mar Baltico diventi una zona contesa», racconta a Domani l’esperto Toms Rostoks