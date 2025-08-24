Estonia, Lituania, Lettonia, insieme ai paesi del Nord Europa, stanno rafforzando strade e ponti. «È possibile che il mar Baltico diventi una zona contesa», racconta a Domani l’esperto Toms Rostoks

«L’esperienza ha dimostrato che non ci si può fidare di Putin». La dichiarazione congiunta dei leader dei Nord-Baltic Eight rilancia il 16 agosto – dopo il vertice in Alaska tra Russia e Usa – il supporto all’Ucraina, la necessità di un cessate il fuoco e di garanzie per Kiev per evitare nuove aggressioni russe.

Il gruppo riunisce i tre paesi Baltici insieme a cinque paesi nordici – Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda – che condividono in tutto più di 2.300 chilometri di confine terrestre con la Russia, se si escludono Islanda, Svezia e Danimarca. Sono tutti paesi Nato.

Due giorni dopo il presidente finlandese Alexander Stubb è alla Casa Bianca insieme ai leader europei, per incontrare Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ed esserci. Va assicurato un piano di pace, in parallelo vanno rafforzati i piani di deterrenza a livello Ue per scongiurare scenari a cui l’Europa non sarebbe al momento preparata.

Necessità urgenti

Ad esempio se dovesse rendersi necessario spostare da un paese all’altro un carro armato, e farlo in fretta. Limiti e criticità ribaditi a fine luglio dal commissario europeo per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas. «Se vogliamo spostare equipaggiamenti militari e truppe dal lato occidentale a quello orientale dell’Europa, ci vogliono settimane e in alcuni casi mesi», ha detto in un’intervista al Financial Times.

Ha parlato letteralmente di ponti troppo stretti, troppo vecchi e di ponti che non esistono e che andrebbero costruiti. In più per autorizzare il trasferimento di un carro armato da un paese all’altro dell’Ue ci vogliono 45 giorni di preavviso, e se i mezzi pesano di più dei limiti previsti dalle norme stradali dei singoli stati, tornano indietro. Circostanza già segnalata da un report del 2024 della Corte dei conti europea.

Durante la Guerra Fredda era un cartello stradale giallo a segnalare la capacità di carico di ponti e strade in Europa, per garantire il passaggio di veicoli militari. Lo standard Mlc, che sta per Military Load Classification, è ancora usato dalla Nato, alcuni vecchi cartelli – ad esempio nelle campagne della ex Germania Ovest – sono ancora lì, i mezzi militari però pesano sempre di più e i ponti, come i cartelli, in molti casi sono gli stessi di quaranta anni fa.

Già nel 2019 l’allora capo degli ingegneri dell’esercito Usa Todd Semonite aveva avvertito durante una convention militare che «ci sono molti ponti in tutta Europa dove non è possibile far transitare veicoli che superano l’Mlc 70». E se un tir pesa in media 40 tonnellate un carro armato Leopard ne pesa 80, un Abrams ne pesa 91 e un Challenger 2 arriva a 95 tonnellate. E aveva parlato di un problema particolarmente decisivo dalla Germania all’Estonia, con sei grandi fiumi e oltre 4.500 ponti.

Il piano di spesa a cui sta lavorando Tzitzikostas vale 17 miliardi di euro e serve a potenziare le infrastrutture dual use e ad adattare strade, autostrade, ponti e ferrovie per il passaggio di carri armati, armi e veicoli corazzati.

La deterrenza

Lo scenario paventato è quello di una aggressione russa ai Paesi del fianco orientale della Nato e dell’Ue. «La strategia di deterrenza della Nato contro la Russia nella regione baltica si basa in parte sull’assunto che l’Alleanza sarà in grado di spostare rapidamente truppe nel teatro di conflitto. Con l’attuale stato delle infrastrutture, si tratta di un presupposto piuttosto discutibile», racconta a Domani Toms Rostoks, direttore del Centre for Security and Strategic della National Defence Academy of Latvia.

La Lettonia condivide più di 200 chilometri di confine con la Russia e 140 chilometri con la Bielorussia. «Il collegamento ferroviario tra Lituania e Polonia richiederà anni per essere completato e, anche una volta operativo, resterà vulnerabile agli sforzi russi di ostacolare la logistica dell’Alleanza», racconta Rostoks.

La guerra in Ucraina ha ampliato il concetto di fianco orientale della Nato, via terra ma anche via mare. «L’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato ha migliorato le prospettive che gli alleati riescano a movimentare truppe e materiali via mare, ma è possibile che il Mar Baltico diventi una zona contesa», racconta il direttore Rostoks, che parla della possibilità che «la Russia possa impiegare droni navali per ostacolare gli sforzi della Nato di rifornire gli Stati baltici».

Il ruolo di Helsinki

E dalla sponda finlandese – 1340 chilometri di confine con la Russia – le parole di Tzitzikostas e la fragilità strutturale di ponti, tunnel, ferrovie evidenziano «chiaramente una vulnerabilità», come spiega a Domani Matti Pesu, Senior Researcher al Finnish Institute of International Affairs.

«In quanto paese in prima linea, questa è una questione di importanza cruciale per la Finlandia. La sfida più urgente è rappresentata dalla mancanza di collegamenti di trasporto sufficienti – sia ferroviari sia stradali – verso i porti atlantici in Norvegia passando per la Svezia», spiega.

«Questo problema è affrontato all’interno del quadro nordico, poiché Finlandia, Svezia e Norvegia hanno concordato la creazione di un corridoio militare nordico. Un miglioramento chiave sarebbe la costruzione di un secondo binario lungo la cosiddetta Linea del Minerale di ferro, che collega la città svedese di Luleå al porto norvegese di Narvik, con un’estensione più ampia verso il nord della Finlandia», prosegue.

E solleva un’altra questione, retaggio sovietico. «Una sfida specifica per la Finlandia è l’utilizzo del sistema ferroviario con scartamento russo, diverso dallo standard europeo adottato da Svezia e Norvegia. Sebbene esistano piani per introdurre lo scartamento europeo nelle aree più strategicamente rilevanti della rete ferroviaria finlandese, si tratta di interventi costosi e che richiedono tempo», racconta a Domani. «In questo contesto, i finanziamenti dell’Ue saranno fondamentali per sostenere lo sviluppo del corridoio militare nordico e migliorare la connettività strategica in tutta la regione».

In un documento pubblicato dal Parlamento europeo il 4 luglio scorso si legge come «gli Stati membri stanno lavorando per potenziare la prontezza, le capacità e la reattività delle proprie forze militari, anche in contesti di crisi oltre i confini dell’Ue» e che la guerra in Ucraina è servita da lezione per mettere in evidenza «l’importanza di trasportare tempestivamente equipaggiamenti militari oltre le frontiere nazionali».

Il documento cita un generale di Napoleone e l'impero romano per enfatizzare l’importanza della logistica in tempi di guerra, per poi elencare una serie di documenti per accelerare sulla mobilità militare. Vengono citati Rearm Europe e anche quattro corridoi prioritari per investimenti urgenti, con 500 progetti “hot-spot” già identificati per interventi di ammodernamento.

Progetti portati avanti insieme ai generali Nato per una strategia che verrà presentata da Tzitzikostas entro la fine dell’anno, per permettere spostamenti di mezzi pesanti in ore, al massimo giorni. Scenari che sono legati a una serie di destini incrociati, per Matti Pesu l’incognita è quella di capire «se l’attuale impegno al rafforzamento della difesa sia veramente sostenibile». Strade che portano a un bivio, secondo l’analista finlandese. «La traiettoria a lungo termine dipenderà dal livello di coinvolgimento degli Stati Uniti, dall’evoluzione della minaccia russa e dalle dinamiche politiche interne dei singoli stati alleati».

