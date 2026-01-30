estrema destra che avanza

«Remigrazione» e dintorni: così gli xenofobi dettano l’agenda fin dentro l’Ue

(Kickl e Salvini insieme a Vienna qualche anno fa. I partiti da loro guidati fanno parte dello stesso gruppo, i Patrioti, in Ue. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
30 gennaio 2026 • 20:45

Per Kickl, alleato di Salvini, gli identitari sono «una ong di destra». Non esistono più barriere tra neofascisti e politica mainstream. I rapporti tra Cdu e Meloni hanno “spinto” la normalizzazione

Mentre in Italia fa discutere che gli esponenti neofascisti possano portare le loro teorie della «remigrazione» nel cuore delle istituzioni, negli Stati Uniti queste teorie sono già diventate pratica: gli agenti trumpiani acciuffano cittadini statunitensi o legalmente sul territorio Usa sulla base del loro aspetto, del suono del loro nome, o semplicemente perché dissentono (bisogna «ripulire la città dagli insorti», ha rivendicato Steve Bannon questo venerdì). I messaggi di reclutamento di Ice e

