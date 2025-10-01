«Siamo in guerra ibrida». I leader europei lavorano a un riarmo permanente

true false

Ursula von der Leyen ha proclamato la «modalità di urgenza» già da quando il suo mandato è iniziato, ha battezzato i «gabinetti di guerra» dei commissari da mesi. In questi giorni si moltiplicano le allerte, al punto da produrre cortocircuiti: soltanto questo mercoledì pomeriggio, il portavoce dell’esercito polacco ha dovuto smentire la notizia messa in circolo su media ucraini che F-16 della Polonia si fossero levati in cielo contro shahed russi; e il presidente francese ha dovuto frenare concl