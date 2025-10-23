summit dei leader

Dopo le sanzioni di Trump, l’Ue alza il tiro. Zelensky: «Anche gli europei hanno Tomahawk»

Francesca De Benedetti
23 ottobre 2025 • 20:47Aggiornato, 23 ottobre 2025 • 20:50

Washington colpisce l’energia russa e a seguire si sbloccano altre capitali europee: Bratislava toglie il veto al 19esimo pacchetto, Madrid si aggrega al pagamento di armi Usa. Al Consiglio europeo si cerca un segnale politico anche sugli asset russi. Coi quali – dice Zelensky – si comprerà pure americano...

«Adesso ci sono le sanzioni contro l’energia russa e non c’è un incontro in Ungheria senza l’Ucraina. Certo, non abbiamo ancora i Tomahawk, ma non va così male», ha detto questo giovedì Volodymyr Zelensky dopo aver preso parte al Consiglio europeo e a una serie di incontri a due (nel tardo pomeriggio si è aggiunto quello con Giorgia Meloni). «Anche alcuni paesi europei, coi quali stiamo già parlando, hanno armi a lungo raggio, inclusi Tomahawk». Effetto domino Il summit dei capi di Stato e di

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 