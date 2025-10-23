Dopo le sanzioni di Trump, l’Ue alza il tiro. Zelensky: «Anche gli europei hanno Tomahawk»

true false

«Adesso ci sono le sanzioni contro l’energia russa e non c’è un incontro in Ungheria senza l’Ucraina. Certo, non abbiamo ancora i Tomahawk, ma non va così male», ha detto questo giovedì Volodymyr Zelensky dopo aver preso parte al Consiglio europeo e a una serie di incontri a due (nel tardo pomeriggio si è aggiunto quello con Giorgia Meloni). «Anche alcuni paesi europei, coi quali stiamo già parlando, hanno armi a lungo raggio, inclusi Tomahawk». Effetto domino Il summit dei capi di Stato e di