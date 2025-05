L’opacità con cui Ursula von der Leyen ha gestito gli accordi con Big Pharma durante la pandemia è stata stigmatizzata da svariate istituzioni – dall’ombudsman Ue alla Corte dei conti europea – e ha generato svariati filoni giudiziari. Oggi arriva la prima bocciatura pesante per la presidente della Commissione europea: un verdetto della Corte di giustizia dell’Unione europea dà ragione alla giornalista del New York Times che, dopo aver denunciato pubblicamente lo scambio di sms tra von der Leyen e il ceo di Pfizer, Bourla, aveva contestato la impenetrabilità del materiale documentario da parte della Commissione Ue.

«Con una domanda fondata sul regolamento relativo all'accesso ai documenti, la giornalista Matina Stevi ha chiesto alla Commissione europea di dare accesso a tutti i messaggi di testo (SMS) scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il primo gennaio 2021 e l’11 maggio 2022».

Cosa dice la Corte Ue

La Corte di giustizia europea si esprime quindi sul tema specifico dell’accesso ai documenti. Stabilisce che «la decisione della Commissione che nega a una giornalista del New York Times l'accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer è annullata».

La sentenza – che ha certamente un impatto simbolico, nel rivendicare l’obbligo di accountability di Bruxelles verso gli europei e i media, e che avrà risonanze politiche – porta con sé quindi un obbligo concreto di dare accesso ai documenti.

Il punto è che non si sa se esistano ancora: come la stessa corte nota, «la Commissione non ha sufficientemente chiarito se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito». Von der Leyen o chi per lei potrebbe aver fatto in modo di eliminare gli sms rendendo di fatto impossibile l’accessibilità che sarebbe tuttavia garantita in punto di diritto.

L’opacità di von der Leyen

«Il Tribunale osserva che le risposte fornite dalla Commissione nel corso dell'intero procedimento in merito ai messaggi di testo richiesti si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise. Per contro, la sig.ra Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l'esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l'amministratore delegato di Pfizer nell'ambito dell'acquisto, da parte della Commissione, di vaccini presso tale società durante la pandemia di COVID-19. Essi sono quindi riusciti a superare la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti. In una situazione del genere, la Commissione non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili.

Infine, la Commissione non ha neppure spiegato in modo plausibile perché essa avrebbe ritenuto che i messaggi di testo scambiati nell'ambito dell'acquisto di vaccini contro la COVID-19 non contenessero informazioni sostanziali o che richiedessero un monitoraggio di cui dovesse essere garantita la conservazione.

La prima reazione di Bruxelles

La decisione del tribunale Ue può essere impugnata entro due mesi e dieci giorni. La Commissione europea non fa al momento alcun mea culpa sulla gestione della vicenda, ma dice che «prende atto» della decisione e che «la esaminerà attentamente per poi decidere i passi successivi». A tal fine «adotterà una nuova decisione contenente una spiegazione più dettagliata».

(In aggiornamento)

© Riproduzione riservata