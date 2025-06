Serrare i ranghi: è ciò che l’amministrazione Trump e il segretario generale Nato hanno fatto questo giovedì, intruppando i governi europei su una spesa in difesa che lieviti fino al 5 per cento del Pil (pur con diverse componenti) in vista del summit dei leader del 24 giugno.

Col fiato Usa sul collo

Per la prima volta da quando il gruppo di contatto Nato sull’Ucraina è attivo, il segretario alla Difesa Usa non era lì: sul reale impegno dell’amministrazione Trump vige l’incertezza, sventolata come un ricatto sugli europei in piena trattativa commerciale e di sicurezza con gli Usa. In compenso, il giorno seguente e cioè questo giovedì, Pete Hegseth si è presentato con tutto il suo peso politico all’incontro dei ministri della Difesa, e a voce unica, assieme al segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte, ha spinto l’aumento delle spese militari degli europei.

«In questa ministeriale concordiamo nuovi ambiziosi obiettivi di capacità e faremo così un enorme passo avanti», ha dichiarato Rutte. Le «capacità» sono un mix di armi, piattaforme ed entità addestrate, da avere a disposizione o sviluppare secondo obiettivi definiti dall’Alleanza. Il «passo avanti» porta dritti al summit del 24, al quale Donald Trump prenderà parte, perché proprio come Hegseth era a Bruxelles questo giovedì, il presidente non perderà occasione di essere all’Aia quando sarà annunciato il nuovo obiettivo di spesa.

«La ragione per cui sono qui – ha dichiarato Hegseth – è assicurarmi che ciascun paese Nato capisca che ognuno deve farsi carico, contribuire, a 5 per cento del Pil, dimostrando che si è capita la natura della minaccia». Sulla sintonia con Rutte non ci sono dubbi: è collaudata, pure con l’incontro alla Casa Bianca di marzo, e poi con le numerose perorazioni che l’ex premier frugale (ora gran sostenitore delle spese militari) ha fatto nei consessi europei; a gennaio ha anche detto esplicitamente che più warfare comporterà il dimagrimento dei sistemi sociali europei («i paesi europei spendono ben un quarto in pensioni, sanità e sicurezza sociale, ci serve una piccola parte di quel denaro per rafforzare la difesa»).

Roma e le percentuali

Dopo l’incontro coi ministri, propedeutico al summit dell’Aia, Rutte ha ufficializzato che «il 24 proporrò un piano complessivo che richiederà un investimento del 5 per cento del Pil in difesa. Così composto: il 3,5 per la spesa in difesa strettamente intesa; la percentuale si fonda sui nuovi obiettivi di capacità sui quali oggi i ministri hanno convenuto (difesa aerea, jet da combattimento, droni, personale, logistica e molto altro). Inoltre ci sarà un 1,5 per cento di Pil all’anno per investimenti relativi a difesa e sicurezza, tra i quali industria e infrastrutture».

La ripartizione ventilata da Rutte combacia con quanto dichiarato da Guido Crosetto in sede di ministeriale Nato: il ministro della Difesa ha fatto riferimento a «un ulteriore 1,5 per cento da dedicare a investimenti non strettamente militari ma di natura duale» (il cui uso o ricaduta può essere sia civile che militare). Quanto alla parte più corposa, ovvero il 3,5, a detta di Crosetto «l'Italia potrebbe essere in grado di portare la propria spesa a quel livello tra il 2032 e il 2035». Insomma la volontà politica di aumentare la spesa militare c’è (è «d’obbligo» secondo il ministro), mentre le sfumature riguardano tempistiche e modalità.

