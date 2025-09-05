Un errore nel pagamento delle tasse abitative obbliga la vicepremier Rayner a lasciare il posto: «Mie tutte le responsabilità». Rimpasto a tempo record: entra il ministro degli Esteri. E ora i populisti di Reform Uk sorpassano i laburisti nei sondaggi
Lo scandalo casa abbatte la vice di Starmer. Al suo posto Lammy, ma fa festa solo Farage
05 settembre 2025 • 20:22
