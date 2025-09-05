«Mi prendo la piena responsabilità dell’errore», ha scritto ieri la vicepremier britannica Angela Rayner nella lettera con cui ha dato le dimissioni. Travolta dallo scandalo sul pagamento errato di tasse riguardanti l’acquisto di una seconda casa, la laburista – che oltre a essere la vice di Keir Starmer era anche segretaria all’edilizia abitativa – ha provato a resistere alle pressioni ma è stata messa alle strette quando il consigliere etico del primo ministro, Sir Laurie Magnus, ha certificato la violazione del codice ministeriale. A quel punto, per Rayner non c’è stato altro da fare che un passo indietro.

La seconda casa

A esserle fatale è stata l’imposta di bollo al momento dell’acquisto di una casa al mare, a Hove, a sud di Londra, dal valore di 800mila sterline. Rayner, infatti, nel maggio 2025 ha pagato una somma di 30mila sterline come imposta, sfruttando un’aliquota destinata agli acquisti di prime case, forse anche suggerita in maniera errata da alcuni consulenti finanziari.

Il problema è che per Rayner, almeno in termini fiscali, quella non era la prima abitazione. Nel 2016 aveva infatti comprato una casa, nell’area della Greater Manchester, che era diventata la sua residenza familiare. Pochi anni dopo, nel 2020, l’esponente laburista ha dovuto creare un fondo fiduciario per la gestione del risarcimento da parte del servizio sanitario nazionale nei confronti di suo figlio, gravemente disabile dopo la nascita prematura. Ma già nel 2023, dopo aver divorziato, Rayner aveva trasferito una parte della quota della casa vicino Manchester nel fondo fiduciario. Un trasferimento completato lo scorso gennaio con le quote rimanenti, per una somma di 162mila sterline.

Per questo riteneva di essere tranquilla quando ha pagato l’imposta per l’appartamento a Hove, a maggio. Solo che il trust per il figlio prevedeva comunque un interesse rimanente della donna sulla proprietà, almeno ai fini fiscali. E Rayner, in quella casa, ha continuato a passarci molto tempo con la famiglia. In sostanza, la nuova casa non era da considerare come prima, ma come seconda, e quindi avrebbe pagato molto meno rispetto a quanto dovuto. Circa 40mila sterline in meno.

Una situazione difficile da giustificare per una vicepremier con delega all’edilizia abitativa. Tanto più che, quando la notizia è uscita sui media britannici, le reazioni di Rayner non sono state lineari: da una prima difesa, all’incarico dato a un avvocato di esaminare l’intera vicenda, per poi ammettere che, pur avendo agito in buona fede, avrebbe dovuto pagare un’imposta maggiore ma scaricando la responsabilità su una consulenza legale ricevuta ma sbagliata.

Il giudizio dell’advisor Magnus – un faro nel Regno Unito che sorveglia sul codice di condotta che i membri del governo britannico devono seguire – è stato cruciale per le dimissioni di Rayner. Pur sottolineando l’integrità e l’impegno dedicato al servizio pubblico dell’ex vicepremier, ha messo in luce la sua violazione.

Rayner era considerata il futuro del partito laburista, ma ora le prospettive sono cambiate. Starmer, negli ultimi giorni, l’ha sempre difesa, e anche ieri, nella lettera con cui ha risposto alle dimissioni, le ha ribadito che rimarrà «una figura importante» per il partito. Ma per i laburisti è un duro colpo.

La 45enne era riuscita a creare attorno alla sua figura un consenso forte, di politica arrivata al governo partendo dal nulla, dalla classe operaia, capace comunque di essere pontiera tra la corrente più radicale dei laburisti e quella più centrista. Un personaggio che stava facendo presa su parti dell’elettorato storicamente progressisti ma che negli ultimi anni hanno guardato altrove.

Farage fa festa

Per Starmer la difficoltà è evidente. Maliziosamente può pensare di essersi liberato di una possibile rivale interna, ma il tempismo è drammatico. Rayner è il quinto ministro laburista che lascia il proprio incarico dopo controversie personali, il tutto nel giro di poco più di un anno. Il governo cala nei sondaggi e i laburisti sono scivolati dietro a Reform Uk, la creatura di Nigel Farage.

Il premier ha cercato di tamponare, imbastendo un rimpasto: David Lammy, da segretario degli Esteri è stato nominato nuovo vicepremier e ministro della Giustizia, Shabana Mahmood nuova segretaria dell’Interno al posto di Yvette Cooper, che andrà agli Esteri. Prevista anche la rimozione di Ian Murray da segretario di stato per la Scozia e di Lucy Powell da leader laburista alla House of Commons.

Ma è tutto materiale e combustibile per Farage, che dal palco di Birmingham, durante il congresso di Reform, ha caricato a testa bassa auspicando nuove elezioni nel 2027 e incendiando la platea. L’esecutivo è «in crisi profonda» e «pieno di persone totalmente inadeguate», secondo il brexiteer più famoso d’Inghilterra, pronto a sfruttare il nuovo passo falso dei laburisti.

