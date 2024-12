La decisione del governo anche sulla scorta dell’onda emotiva suscitata da una lita tra adolescenti sui social sfociata in un omicidio. Il premier Edi Rama: «La piattaforma tiene in ostaggio i nostri figli»

Il governo albanese ha deciso di bloccare l'accesso a TikTok almeno per un anno, a partire dalle prime settimane del 2025. La mossa annunciata dal premier Edi Rama contro il social che, dice il primo ministro, «sta prendendo in ostaggio i nostri figli», rientra in una serie di misure per rafforzare la sicurezza dei bambini nelle scuole. Un tema tornato alla ribalta dopo che lo scorso mese a Tirana un 14enne è stato ucciso a coltellate da un coetaneo dopo una lite cominciata sui social.

La tragedia ha scosso l'opinione pubblica albanese. Il governo ha avviato un giro di consultazioni con la comunità degli insegnanti e dei genitori. È emerso che «oltre il 90 per cento ha chiesto la chiusura di TikTok», secondo il ministro dell'Istruzione Ogerta Manastirliu. Rama ha paragonato la piattaforma al «farabutto del quartiere di cui i genitori temono la compagnia per i propri bambini, ma che riesce sempre ad essere il personaggio più attraente dell'infanzia».

