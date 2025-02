Un refolo di orgoglio attraversa ancora la comunità internazionale, schiaffeggiata ripetutamente nella «età dell’oro dell’America», quella «golden age» di Donald Trump che dall’altra parte dell’oceano sembra più una middle age, un medioevo oscurantista delle regole.

Persino Ursula von der Leyen stavolta è pronta di riflessi: «L’Europa resterà sempre dalla parte della giustizia e del rispetto del diritto internazionale», ha dichiarato questo venerdì la presidente della Commissione europea, stigmatizzando indirettamente le sanzioni lanciate da Donald Trump contro la Corte penale internazionale. «La Cpi garantisce che si debba render conto dei crimini internazionali e restituisce voce alle vittime in tutto il mondo; deve essere in condizioni di portare avanti liberamente la lotta contro l’impunità globale».

Più diretto ancora, il presidente del Consiglio europeo António Costa, che il giorno prima aveva incontrato la presidente della Cpi e che ai fatti aggiunge poche ma dure parole: «Sanzionare la Corte ne mina l’indipendenza e soprattutto è una minaccia al sistema di giustizia penale internazionale nel suo complesso».

L’ennesimo calcio del presidente Usa al già fragile quadro internazionale produce reazioni e dichiarazioni, compresa quella siglata da un’ottantina di stati tra i quali Francia, Germania, Spagna, Polonia, una sfilza di paesi europei, e pure il Regno Unito.

Ma finora non l’Italia del governo Meloni, che del resto si è posta in pieno contenzioso con la Cpi e che fa dichiarazioni trumpiane nel midollo: dovrebbe essere la Corte a finire indagata, stando ai vicepremier Salvini e Tajani. Nella sua “non firma”, ancora una volta il governo Meloni si ritrova appaiato a quello di Viktor Orbán (pure Budapest, come Roma e Praga, non è nella lista dei firmatari).

In una gara a chi è più trumpista di Trump, l’autocrate ungherese – che si trova a Madrid per il raduno dei Patrioti ribattezzati “Mega”, dove stamattina alle 11 anche l’alleato della Lega guadagna il palco – non si limita a tirare colpi alla Corte (cosa che già faceva) ma approfitta dei tagli scattati negli Usa per annunciare «un repulisti» interno.

L’ordine sotto attacco

In un discorso tanto celebre quanto controverso, l’allora alto rappresentante dell’Unione europea aveva definito l’Europa come «un giardino» circondato da una selva, e aveva avvertito che «il rules-based system, il sistema basato sulle regole e che noi difendiamo viene sfidato come mai prima». Solo che all’epoca (era il 2022) Josep Borrell si riferiva anzitutto alla Russia, che «pretende di decidere quali siano le regole». Oggi invece la barbarie dell’arbitrarietà arriva da quello che Bruxelles ha sempre considerato, e continua a considerare, il principale partner: gli Stati Uniti. Per non parlare di quel pugno di governi – Orbán o Meloni – che dall’interno dell’Ue stessa ne assecondano gli attacchi.

Invece di inaugurare nuove sanzioni economiche contro il Cremlino, come voleva far credere a mandato appena iniziato, Donald Trump ha appena fustigato proprio la Corte penale internazionale, decidendo di colpire anche individualmente i componenti chiave, ai quali sarà impedito (così come alle loro famiglie) di entrare negli Stati Uniti e saranno congelate eventuali proprietà negli Usa.

Non è la prima volta: già nel suo primo mandato da presidente, il magnate aveva colpito la procuratrice capo della Cpi (all’epoca Fatou Bensouda, sanzionata assieme a Phakiso Mochochoko) perché aveva osato investigare sull’operato delle truppe statunitensi in Afghanistan; «la Corte colpisce gli americani», aveva detto nel 2020 l’allora segretario di stato Mike Pompeo come se questa fosse una buona ragione per le sanzioni; che solo con l’avvento di Biden erano state disinnescate.

Ma Trump è tornato alla Casa Bianca, dove peraltro ha appena accolto, come primo leader, Benjamin Netanyahu, il premier israeliano sul quale pende un mandato di arresto della Corte. Così parte la nuova ondata di sanzioni: a detta del presidente Usa, il mandato della Corte contro Netanyahu è «abuso di potere» e la Cpi insiste nel «prendere di mira l’America e il nostro stretto alleato, Israele, con azioni illegittime e infondate». Il governo israeliano – manco a dirlo – esulta alla notizia delle sanzioni; del resto Netanyahu aveva definito «antisemita» il mandato d’arresto (e Biden stesso lo aveva reputato «scandaloso»).

Gli Stati Uniti (come pure altre potenze) non fanno parte dei 125 stati che hanno firmato lo statuto istitutivo della Cpi: si sono sganciati nel 2002, fermandosi al momento della ratifica, sotto la presidenza di George W. Bush che aveva «annullato la firma» degli Usa. Ma le sanzioni non sono un passo indietro, sono un passo ostile: «Solo l'ultimo di una serie di attacchi di portata inedita contro l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto e milioni di vittime», per dirla con la presidente della Cpi, Tomoko Akane.

Le sanzioni possono inoltre intralciare l’operato della Corte: «Il divieto di viaggiare negli Usa complica il lavoro, per non parlare del fatto che istituzioni finanziarie o fornitori possono rifiutarsi di collaborare per timore di rappresaglie americane», tirano le fila gli esperti sentiti da Afp.

Tranne Meloni e Orbán

«Come paese ospitante garantiremo il funzionamento della Corte, nonostante questo segnale inquietante e deplorevole», ha detto il premier olandese. E dire che Dick Schoof è emanazione di Geert Wilders, detto non per caso «il Trump olandese». Pure la Polonia, che avrebbe accolto Netanyahu senza arrestarlo, ha firmato la dichiarazione comune a supporto della Corte avviata questo venerdì da cinque paesi e presto sostenuta da 79 stati firmatari dello statuto di Roma della Cpi.

Tra i paesi appartenenti anche all’Ue, ne mancano all’appello solo tre: l’Ungheria, con Orbán che già a novembre, dopo la vittoria di Trump, aveva invitato Netanyahu a Budapest per sfidare apertamente il mandato della Corte; la Repubblica ceca (premier membro dei conservatori meloniani e presidente della Repubblica ex generale); infine l’Italia, che si allontana da tutte le altre capitali (Parigi, Berlino, Londra, Varsavia e molte altre, persino la Bratislava di Fico e Pellegrini) per ritrovarsi – su questo dossier come su altri – allineata a Orbánlandia. Invece di supportare la Corte, il governo Meloni propone anzi di metterla sotto indagine.

© Riproduzione riservata