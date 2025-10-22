Da Trump a Merz, fino all’Europarlamento: ecco chi tende la trappola contro le regole Ue

Il tentativo di picconare le norme europee sulla responsabilità socio-ambientale di impresa arriva sia dagli Usa che dalle capitali, oltre che da von der Leyen. E nell’emiciclo di Strasburgo le destre fanno squadra

true false

L’ennesimo flirt europarlamentare tra centrodestra e destre estreme, unite a favor di corporation e contro le regole socio-ambientali, fa capire quanto la relazione sia in realtà strutturata. Ma prima di avventurarsi tra intrighi politici, compromessi saltati, maggioranze incrinate e colpi bassi visti ieri in Europarlamento sul “sustainability omnibus”, il pacchetto proposto dalla Commissione von der Leyen per picconare una serie di provvedimenti sulla responsabilità socio-ambientale d’impresa,