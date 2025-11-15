Truppe in ritirata a Sud, il difficile inverno di Zelensky. Kallas: «L’Ue parli il linguaggio della forza»

Mentre la tenaglia dell’assalto russo costringe l’esercito ucraino a confermare il proprio ritiro da Novovasylivka, il presidente ucraino deve affrontare anche le ricadute dello scandalo di corruzione. L’alta rappresentante Ue gli dà man forte, ma resta il nodo del debito e degli aiuti
«Il nemico continua ad assaltare le nostre posizioni e prova a penetrare in profondità nelle difese ucraine». Anche il bollettino stilato questo sabato dalle forze di difesa del sud dell’Ucraina sul proprio canale Telegram è a suo modo una fotografia del difficile inverno di Volodymyr Zelensky. Mentre la tenaglia dell’assalto russo stringe l’oblast di Zaporizhia, costringendo l’esercito ucraino a confermare il proprio ritiro da Novovasylivka «in cerca di migliori posizioni difensive», il preside