Brave1 Market è una piattaforma sviluppata dal governo: uno store online con un’area riservata all’esercito dove brigate, unità e soldati di Kiev possono avere accesso per acquistare i sistemi d’arma più avanzati prodotti dalle aziende tech. E che in futuro avrà una forma di “raccolta punti” basata sui risultati ottenuti sul campo di battaglia

Viaggia a una velocità di 60 chilometri all’ora, può portare un esplosivo fino a un chilo e settecento grammi e ha una bobina con un cavo sottilissimo in fibra ottica lungo fino a dieci chilometri. Ed è disponibile, in giallo la scritta “в наявності” in ucraino conferma che il drone è in magazzino e pronto a essere spedito. La scheda tecnica insieme a prezzo, foto e descrizione è impaginata su una interfaccia marketplace come ce ne sono a decine – da Amazon in poi – in rete.

La particolarità è che questo è “Brave1 Market”, è una piattaforma sviluppata dal governo ucraino – in sinergia tra quattro ministeri, forze armate e consiglio di sicurezza e difesa – e ed è appena stata presentata. Uno store online con un’area riservata all’esercito dove brigate, unità e soldati di Kiev possono avere accesso per acquistare i sistemi d’arma più avanzati prodotti dalle aziende tech ucraine.

Il catalogo

«Brave1 oggi funziona come un catalogo della tecnologia per la difesa ucraina, con oltre 1.100 prodotti», confermano a Domani direttamente dal team di Brave1. L’accesso è filtrato tramite verifica dell’identità digitale sulla app Diia – che ha già sette milioni di utenti in Ucraina - dove si possono caricare fino a 11 documenti tra cui patente, carta d’identità e passaporto biometrico. Su Brave1 Market sono «sette le categorie accessibili pubblicamente: Uav, Ugv, guerra elettronica (Ew), ricognizione radioelettronica (Sigint), componenti, tecnologie basate su intelligenza artificiale e software», dicono a Domani gli sviluppatori del market.

C’è un catalogo riservato ed è una categoria aggiuntiva, quella per l’acquisto di munizioni. Qui e nelle altre zone ad accesso limitato ha accesso solo personale militare, filtrato dal sistema di verifica militare Delta. In più «in futuro è prevista l’introduzione di due nuove sezioni sul Brave1 Market: equipaggiamento tattico e sistemi di simulazione per il combattimento», dicono gli sviluppatori a Domani.

Che raccontano come hanno pensato il sito. «La piattaforma consente di navigare per categoria, con ogni prodotto dotato di una pagina dedicata che fornisce informazioni dettagliate in modo simile ai noti marketplace online come Amazon o eBay». E come in un sito dove acquistare smartphone o un frullatore per casa, si possono mettere a confronto droni, software per mappare il campo di battaglia e robot per bonificare un’area da mine lasciate dai russi. «Gli utenti possono filtrare i prodotti per prezzo e confrontare le caratteristiche dei diversi articoli all’interno della stessa categoria», confermano. E ci sono anche gli acquisti correlati. Insieme al drone a fibra ottica vengono proposte tre tipologie di batterie aggiuntive differenti.

La raccolta punti

La procedura prevede che «per acquistare un prodotto, gli utenti devono contattare direttamente il produttore, utilizzando i dati forniti nella pagina del prodotto». E procedere con il contratto d’acquisto. In futuro però si potrà pagare in un altro modo, con un meccanismo che è a metà tra realtà e videogioco e assottiglia sempre di più la linea distopica che fin qui ha diviso i conflitti reali da quelli simulati su una console. «In futuro, prevediamo di integrare un sistema di pagamento all’interno del Brave1 Market, che permetterà alle unità militari di effettuare acquisti direttamente tramite la piattaforma, utilizzando fondi delle unità o punti combattimento».

In sostanza una raccolta punti. Più carri armati si distruggono, più soldati nemici si eliminano, più droni si buttano giù, più si accumulano punti e si possono comprare armi nuove per sé e per la propria squadra, utilizzando esclusivamente questo marketplace autorizzato da governo ed esercito. Come si legge sul sito del programma, i “єБали” sono punti combattimento, la spiegazione ufficiale li cataloga come «punti speciali assegnati alle unità militari per l’eliminazione verificata di equipaggiamento nemico o personale delle forze avversarie».

Un sistema che verrà integrato su Brave1 Market, e che punta a trasformare ulteriormente il conflitto sul campo. L’iniziativa si concentra su piloti e operatori di droni, con un sistema di verifica delle missioni portate a termine con successo, analizzando i filmati reali degli attacchi. Come si legge su United24 «nel nuovo sistema, i video girati dai droni che confermano gli attacchi riusciti devono essere caricati nella rete militare Delta. Una volta verificati, alle unità vengono assegnati punti in base al tipo di bersaglio eliminato».

Venti punti se si danneggia un carro armato russo, il doppio se viene messo fuori uso. Cinquanta punti se si elimina un sistema missilistico mobile. Il sistema è chiamato «Army of Drones bonus» ed è una iniziativa guidata da Mykhailo Fedorov, attuale vice primo ministro e ministro della Trasformazione digitale dell’Ucraina, artefice di molte delle rivoluzioni che hanno digitalizzato la burocrazia ucraina negli ultimi tre anni e mezzo.

Definito da Time «l’uomo in prima linea del fronte digitale ucraino», sul suo profilo X Fedorov – lanciando una sua intervista a Politico – ha spiegato il sistema in tre semplici passaggi. Distruggere il nemico, guadagnare bonus, spendere punti digitali per nuove armi. E ha poi rilanciato qualche giorno dopo una foto in cui di ritorno dal fronte conferma di aver constatato personalmente come il programma degli E-Points incentivi a distruggere il nemico.

Su Brave1 Market – mischiando grafiche da gaming con operazioni da combattimento reali sul campo – c’è anche una classifica punti delle unità specializzate in attacchi con droni. Con al primo posto la 414ª Brigata separata di ricognizione aerea “Magyar’s birds”. Unità citata anche da Fedorov, che a Politico ha parlato di più di 16 mila punti accumulati dall’unità. E il ministro ha anche detto di aver triplicato i “punti” assegnati in caso di uccisione di fanteria, e che questo avrebbe portato – in un solo mese a raddoppiare il numero di soldati russi eliminati da chi utilizza questo sistema.

Guerra da gamer

La commistione tra gaming e mondo militare è un universo ampio che gli Usa esplorano da decenni. Dai tempi di Marine Doom – una versione riadattata nel 1996 dall’esercito Usa di un celebre sparatutto – per addestrare i soldati a lavorare in team e prendere decisioni in pochi secondi, fino a Tactical Iraqi per far immergere i soldati di stanza a Baghdad nella cultura araba e irachena.

Come scrive Ed Halter nel suo libro Da Sun Tzu alla Xbox, «le tecnologie che plasmano la nostra cultura sono sempre state spinte in avanti dalla guerra». Qui c’è un passaggio ulteriore, un salto tecnologico continuo che in due anni – il progetto Brave 1 è stato lanciato ad aprile 2023 – ha messo insieme 1.500 aziende ucraine del tech nel settore della difesa, e che con il Market sono messe in contatto diretto con le unità al fronte. Con il programma dei bonus ad accelerare ulteriormente questi passaggi. Come dice il ministro Fedorov non si tratta solo di aumentare la competitività tra le brigate, ma di un «meccanismo che cambia le regole della guerra».

© Riproduzione riservata