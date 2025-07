Meloni e von der Leyen, dalla Nuvola dell’Eur a Roma, hanno annunciato un pacchetto di 200 accordi che mobiliterà circa 10 miliardi per Kiev. Intanto Rubio e Lavrov si incontrano in Malesia, ma per Zelensky il cessate il fuoco non arriverà a breve

Tra code e disagi nelle fasi iniziali di accesso, al centro congressi della Nuvola dell’Eur la confusione non è mancata. Ma da Roma il messaggio arrivato, tra la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina e il collegamento video dei Volenterosi, è stato chiaro. L’Europa rimane al fianco di Kiev ed è già concentrata sulla ricostruzione del paese invaso dalla Russia. Un messaggio ribadito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fondi e annunci

A fare gli onori di casa è stata Giorgia Meloni, che ha accolto le decine e decine di delegazioni nazionali, tra cui l’ospite d’onore Volodymyr Zelensky, i leader europei Ursula von der Leyen e Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il polacco Donald Tusk e lo spagnolo Pedro Sanchez. E poi i leader di Finlandia, Repubblica Ceca, Albania, Grecia, Malta e altri ancora.

La premier italiana aprendo i lavori ha auspicato la necessità di «immaginare ora un’Ucraina ricostruita, libera, prospera», attaccando Mosca e i continui bombardamenti volti a «piegare gli ucraini con il freddo, la fame e la paura». Un piano fallito, secondo Meloni, a causa della tenacia di Kiev e del supporto della comunità internazionale.

Sia Meloni sia von der Leyen hanno annunciato da Roma un nuovo pacchetto di 200 accordi da 2,3 miliardi di euro - tra garanzie sui prestiti e sovvenzioni - con le istituzioni finanziarie internazionali che mobiliterà, nelle previsioni, oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore di Kiev. «Mi piace pensare - ha detto la premier italiana - che questa conferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina».

I 10 miliardi sono una cifra consistente, minore però a quanto annunciato nella precedente Conferenza per l’Ucraina, svolta in Germania nel 2024, quando i miliardi mobilitati erano stati più di 16. L’obiettivo di superare tale soglia non è quindi riuscito.

Zelensky ha ringraziato per lo sforzo l’Italia e le sue 500 aziende presenti, dicendosi fiducioso di poter ricostruire «tutto ciò che ha distrutto la Russia». Ciò che serve, per il leader ucraino, è un progetto «un po’ come il piano Marshall». E serve anche lo sblocco dei fondi congelati russi dall’Ue per la ricostruzione.

Il lato italiano

Il concetto che sia Mosca a dover pagare è richiamato anche dal presidente del Consiglio europeo Costa. Una questione, al momento, di difficile realizzazione. Le stime ucraine, per una totale ricostruzione e modernizzazione del paese, prevedono costi per un trilione di dollari.

Inoltre, c’è il problema che i danni più ingenti sono nelle regioni ucraine oggi occupate dai russi. Quelle stesse che, nell’ambito di un eventuale accordo di pace, Kiev potrebbe dover abbandonare al controllo del Cremlino.

Un altro concetto, quello per cui i paesi che hanno aiutato la Russia a finanziare la sua guerra - sottintesa la Cina - siano esclusi dalla ricostruzione dell’Ucraina, è stato poi ribadito da Zelensky e da Meloni.

Ed è rilevante, specie mentre all’Eur sfilavano vari membri del governo italiano, da Antonio Tajani a Matteo Piantedosi, da Francesco Lollobrigida a Gilberto Pichetto Fratin, un altro ministro, quelle delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, era impegnato in una visita a Pechino. Una coincidenza che ha tenuto il leader della Lega, e le sue posizioni spesso contrastanti sul conflitto ucraino, lontano dalla conferenza.

L’esecutivo italiano si è voluto concentrare in maniera specifica sulla regione e la città di Odessa, firmando accordi di investimenti con gli ucraini. Altri memorandum sono stati siglati da Bankitalia, Sace, Cassa depositi e prestiti, Simest, ma anche da aziende come Enel, Leonardo, Terna, Snam e Ferrovie. È stato poi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a rendere noto sia un accordo da 50 milioni di euro del Mef con l’Ucraina, sia il contributo italiano da 100 milioni al programma Economic resilience action della Banca mondiale, sia altri 10 milioni per un progetto Bers (Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) nel settore agroalimentare ucraino. Tutte iniziative non gradite all’ambasciata russa in Italia, che ha parlato di una «logica cinica e menzognera», di «avidità e ingordigia» dietro alla Conferenza organizzata dal governo.

La call dei Volenterosi

All’appello a Roma mancavano il britannico Keir Starmer e il francese Emmanuel Macron, che si sono collegati per la riunione dei Volenterosi da Londra. Un vertice a cui ha partecipato anche l’inviato speciale per l’Ucraina Keith Kellogg, prima volta per un rappresentante degli Stati Uniti in questa coalizione. Meloni ha definito «fondamentale l’unità dell’Occidente», ringraziando il generale per la sua presenza significativa.

Nei fatti, però, gli Usa agiscono da soli. Mentre i Volenterosi erano in call, dopo il summit dei paesi del sud est asiatico in Malesia, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il suo omologo russo Sergei Lavrov, che avrebbe tirato fuori «una nuova idea» per la cessazione del conflitto. Un’idea, non meglio definita, che sarà vagliata da Donald Trump e che farà prendere ancora tempo a Mosca. Per Zelensky, un cessate il fuoco non arriverà a breve ma solo perché la Russia vuole proseguire la guerra.

Nella riunione dei Volenterosi, comunque, i 32 leader presenti hanno parlato soprattutto di armi per Kiev, in particolare di droni, e di come aumentare la pressione su Vladimir Putin. Starmer e Macron hanno garantito di avere un piano già definito, qualora si arrivasse a un accordo di pace, per il dispiegamento di truppe britanniche e francesi come peacekeepers in Ucraina.

Il Regno Unito ha, forse, mandato il segnale più utile al momento per Zelensky: la firma di un accordo con l’Ucraina per la consegna di 5mila missili Thales. Mentre Merz ha confermato le trattative con gli Usa sui Patriot da girare a Kiev.

Un modo per cercare di venire incontro a Zelensky che chiedeva sistemi di difesa aerea. Per un paese che continua a essere bombardato.

