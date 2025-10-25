Europa

Ucraina e diplomazia: papa Leone incontrerà Viktor Orbán. Che poi vedrà Meloni

Francesca De Benedetti
25 ottobre 2025 • 06:00

Rimasto col vertice Trump-Putin a Budapest nel congelatore, il premier ungherese andrà in Vaticano, dove i fili diplomatici si annodano, per poi passare a Chigi nel pomeriggio di lunedì. Il leader di Fidesz rischia di perdere i rifornimenti russi a basso costo nonché il potere ad aprile: cerca salvezza a Roma

L’agenda è da far scalpore: Viktor Orbán ha un appuntamento fissato con papa Leone XIV in persona, oltre che la visita a Palazzo Chigi, sempre lunedì ma nel primo pomeriggio, dall’amica premier Giorgia Meloni. In questo guizzo di Orbán – cercar salvezza nella città eterna quando si è in difficoltà politica, presentarsi in Vaticano dove la diplomazia di guerra si annoda, e poi andare a trovare i sodali di vecchia data – si riconosce uno schema sperimentato nel 2022. Diplomazia di guerra Se davv

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 