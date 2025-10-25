Ucraina e diplomazia: papa Leone incontrerà Viktor Orbán. Che poi vedrà Meloni

true false

L’agenda è da far scalpore: Viktor Orbán ha un appuntamento fissato con papa Leone XIV in persona, oltre che la visita a Palazzo Chigi, sempre lunedì ma nel primo pomeriggio, dall’amica premier Giorgia Meloni. In questo guizzo di Orbán – cercar salvezza nella città eterna quando si è in difficoltà politica, presentarsi in Vaticano dove la diplomazia di guerra si annoda, e poi andare a trovare i sodali di vecchia data – si riconosce uno schema sperimentato nel 2022. Diplomazia di guerra Se davv