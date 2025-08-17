Ursula von der Leyen dice che sarà alla Casa Bianca perché Volodymyr Zelensky glielo ha chiesto. Ma gli europei – la presidente di Commissione come pure un gruppetto di capi di stato e di governo – non vanno alla Casa Bianca per coprire le spalle al presidente ucraino, o perlomeno non è detto che – pur volendo – ci riescano: se è vero che il presidente ucraino è stato bistrattato, l’ultima sua volta nelle stanze di Donald Trump, pure il fallimento della presidente di Commissione europea nel resort scozzese del tycoon non scherza affatto.

Gli europei sono invitati alla Casa Bianca perché è anzitutto il presidente-autocrate statunitense a voler gettare sulle loro spalle il dossier ucraino, dal quale chiaramente non si uscirà né bene, né sùbito: «Vladimir Putin non vuole la pace in Ucraina, la Russia vuole una capitolazione travestita da pace», come ha detto con la verve retorica che gli si addice il presidente francese questa domenica. In una vigilia di Casa Bianca caratterizzata dall’ennesima giostra di incontri e videoconferenze – il presidente ucraino a Bruxelles con Ursula von der Leyen, i leader «volonterosi» collegati poi per coordinarsi insieme – le dichiarazioni di unità transatlantica si frantumano inevitabilmente sui segnali di disagio degli europei.

Qualcosa non torna

Per capire che cosa non torni basta cominciare dai segnali che il presidente ucraino ha disseminato domenica nel punto stampa a Bruxelles, al fianco di von der Leyen. Volodymyr Zelensky ha infatti detto due cose che fanno accendere l’allerta.

La prima è che «Putin ha avanzato molte richieste ma ne conosciamo solo una parte». La seconda è che «certo, siamo grati agli Stati Uniti per il segnale dato nell’ambito delle garanzie di sicurezza, grati che voglia lavorarci con l’Ue, perché questo è un significativo cambiamento. Tuttavia non ci sono dettagli su come funzionerebbe la faccenda, su quale sarebbe il ruolo degli Usa oltre che degli europei». Insomma quel che Zelensky sta dicendo a noi europei – casomai non fosse stato già chiaro – è che devono guardarsi non soltanto da Putin ma pure da Trump. Esiste infatti una asimmetria informativa, quel che il presidente Usa riferisce agli europei sulle sue interlocuzioni col Cremlino è parziale, è orientato dai suoi interessi, i quali non coincidono con quelli né di Kiev né dell’Ue.

Zelensky sta dicendo in altri termini quel che pure Emmanuel Macron ha detto questa domenica alla stampa, dopo la videochiamata coi volenterosi: «Noi non andiamo alla Casa Bianca solo per accompagnare Zelensky ma per difendere gli interessi europei, perché quando si tratta del futuro dell'Europa quest’ultima non può essere l’argomento al tavolo, dev’essere protagonista in quel tavolo». Che è un modo elegante per riformulare che se non siamo al tavolo, allora siamo nel menu. Anche Macron – che nella sua prima missione alla Casa Bianca di Trump 2 aveva dato per ottenute le garanzie di sicurezza Usa – si è visto costretto a far intendere questa domenica il grande alone di ambiguità degli Stati Uniti in materia.

In cerca di garanzie

Sono passati mesi da quel febbraio scorso in cui Macron, vantando telefonate quotidiane con Trump e atteggiandosi da inviato europeo d’Ucraina, preparava piani su volontà e volonterosi senza uno straccio di concreta garanzia Usa. Nei mesi intercorsi, gli europei hanno garantito a Trump l’aumento delle spese militari Nato, l’acquisto di armi statunitensi e il pagamento europeo di armi Usa all’Ucraina. Gli europei hanno pagato sempre più cara un’assicurazione che tuttavia dagli Usa non arriva, se non ambigua.

Nel frattempo von der Leyen assicura che l’Ue «è pronta a fare la sua parte», perché «è anzitutto nostra responsabilità»; ed è proprio quel che Trump desidera. Poi prospetta qualcosa di simile all’articolo 5 della Nato per una coalizione di volonterosi che include l’Ue. Macron dettaglia la cosa: «Non possiamo depotenziare l’armata ucraina, serve un formato credibile, noi – Usa ed europei – dobbiamo capire come finanziarla e sostenerla». Immagina poi «una presenza strategica, qualche migliaio di uomini in zona di pace, a garanzia, non per ingaggiarsi nella zona calda».

Il bivio tattico

Zona calda: già, perché di freddo c’è ben poco. Non solo Putin, ma pure Trump non dà garanzie neppure sull’ambizione al cessate il fuoco. Questa domenica von der Leyen ha risposto ai cronisti che «non c’è da fossilizzarsi sulle parole: che lo si chiami cessate il fuoco o accordo di pace, quel che conta è che le armi si fermino».

Ma la ragione per cui alcuni leader europei e lo stesso presidente del Consiglio António Costa insistono invece sul cessate il fuoco è che temono che Putin spinga sul fronte, come sta facendo tuttora. Se poi ad accordo si dovesse arrivare, c’è chi già dice di non credere neppure a quello: alla vigilia dell’incontro alla Casa Bianca, Macron ha ricordato il memorandum di Budapest, nel quale Putin – a parole appunto – aveva dato rassicurazioni all’Ucraina. Ma non è bastato.

Tra i leader che saranno a Washington questo lunedì – compreso il segretario Nato, il cancelliere tedesco, il presidente francese, i premier britannico e italiana – c’è chi ha già steso accordi con Putin: tra i partecipanti figura sempre, ultimamente, il presidente finlandese; e non per caso. Come aveva raccontato in un’intervista a Domani nel maggio 2022, Alexander Stubb è stato «coinvolto nella mediazione per la pace con Kouchner ai tempi della guerra in Georgia, nel 2008: il cessate il fuoco è stato scritto sul mio laptop».

Questa domenica von der Leyen ha ribadito la formula-mantra: «Sosterremo Kiev quanto a lungo serve. As long as it takes». No, Trump non ha portato la pace in 24 ore, né in qualche mese; e gli europei, varcando la soglia della Casa Bianca, lo sanno.

