Zelensky e i «volenterosi» sanno di dover diffidare non solo di Putin, ma pure di Trump. Von der Leyen dice che l’Ue sosterrà Kiev «as long as it takes»: dagli Usa più ambiguità che rapide soluzioni
Ucraina, «pronti a fare la nostra parte»: gli europei e le insidie alla Casa Bianca
17 agosto 2025 • 20:31
Zelensky e i «volenterosi» sanno di dover diffidare non solo di Putin, ma pure di Trump. Von der Leyen dice che l’Ue sosterrà Kiev «as long as it takes»: dagli Usa più ambiguità che rapide soluzioni