Mosca lancia l’avvertimento: «Inaccettabile l’intervento straniero in Ucraina». I leader arrivati a Parigi e collegati da remoto. Mentre resta da chiarire in che modo si concretizzerà il sostegno statunitense alle garanzie di sicurezza europee, Zelensky ha avuto anche, a margine della riunione, un bilaterale con Witkoff

Nel giorno della riunione della “coalizione dei volenterosi” a Parigi, chiamata a discutere delle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina al termine della guerra, l’avvertimento arriva innanzitutto da Mosca.

«La Russia non discuterà di qualcosa di fondamentalmente inaccettabile che mina qualsiasi tipo di sicurezza: l’intervento straniero in Ucraina in qualsiasi forma, in qualsiasi formato», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, definendo inoltre i piani in discussione a Parigi «garanzie di pericolo per il continente europeo».

I leader arrivati a Parigi – pochi, in realtà: sette oltre a Macron e Zelensky, più l’inviato Usa, Steve Witkoff – e quelli presenti da remoto hanno fatto il punto sulla struttura che dovrebbe avere l’impegno europeo a difesa di Kiev: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha identificato «tre compiti principali: trasformare l’Ucraina in un porcospino d’acciaio», inavvicinabile da chiunque voglia attaccarla, la «creazione di una forza multinazionale per l’Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti» e il rafforzamento della «posizione difensiva dell’Europa».

Per il premier estone, Kristen Michal, «le garanzie di sicurezza devono essere definite da chi le richiede e le fornisce. La Russia non ha voce in capitolo sul futuro dell’Ucraina, né sul futuro dell’Europa e della Nato», mentre il britannico Keir Starmer ha rimarcato che «non ci si può fidare di Putin», come dimostrano i recenti attacchi agli edifici dell’Ue e del British Council a Kiev.

La chiamata con Trump

Approccio decisamente diverso rispetto a quello riservato a Donald Trump: al termine della riunione, durata circa due ore, alle 14 i leader si sono spostati in videochiamata con il presidente statunitense, tuttora in corso. Alla vigilia Trump aveva raffreddato gli entusiasmi riguardo a un possibile incontro tra Zelensky e Putin, affermando che i due «non sono ancora pronti», anche se «qualcosa succederà».

Mentre resta da chiarire in che modo si concretizzerà il sostegno statunitense alle garanzie di sicurezza europee, Zelensky ha avuto anche, a margine della riunione, un bilaterale con Witkoff. Coinvolto nella “coreografia”, infine, anche il premier indiano, Narendra Modi, reduce dalla visita in Cina: Modi ha avuto un colloquio telefonico con von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in cui gli europei hanno sottolineato il «ruolo importante da svolgere», per l'India, «nel convincere la Russia a porre fine alla sua guerra di aggressione».

