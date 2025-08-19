Per terra restano gli europei, mentre Donald Trump sorvola le vicende ucraine a distanza. Loro, i volenterosi, «sono disposti a inviare personale di terra», ha detto il presidente Usa. Quanto agli Stati Uniti, di inviare stivali sul terreno non se ne parla. È davvero pronto a scommettere che «non ci saranno boots on the ground americani per difendere il confine ucraino?», gli chiedono su Fox News. «Quant’è vero che sono il presidente», dice lui. Di fornire supporto «by air, via aria» invece si può parlare.

Insomma il Cremlino se ne sta a osservare mentre – da mesi – Stati Uniti e Europa trattano fra loro anzitutto dei propri equilibri interni: prima le ambiguità, poi i dettagli sul nodo delle «garanzie di sicurezza» per l’Ucraina riflettono anzitutto il cambio di relazione tra Ue e Usa. Non a caso l’unica certezza inconfutata – almeno dal giugno del summit dell’Aia fino all’ultimo incontro alla Casa Bianca – è che gli europei «faranno la loro parte» (espressione di Ursula von der Leyen) anzitutto per quel che riguarda il pagar loro le armi Usa.

Sorge un dubbio: quale reale interesse strategico può avere l’uomo d’affari arrivato due volte alla Casa Bianca, nel portare una duratura pace, nel momento in cui lui stesso – la sua industria militare – può lucrare su un quadro di instabilità permanente? Vale la pena ascoltare l’avvertimento che – dopo essere uscito dalle dorate stanze trumpiane – Emmanuel Macron ha lanciato alla sua opinione pubblica: «Questa non è che una tappa di un processo che a mio parere durerà ancora». A lungo. Domani è un altro giorno; questo mercoledì è un altro vertice: Nato, per l’esattezza. Il giorno prima c’è stata la chiamata dei volenterosi e – all’ora di pranzo – la videochiamata del Consiglio europeo.

Le mosse a 27

Più che avocare la dinamica decisionale al livello dell’Unione a 27, António Costa interviene a complemento di quanto il pugno di governi «volenterosi» – spesso affiancato da Ursula von der Leyen – sta portando avanti; anche la videochiamata di coordinamento coi capi di stato e di governo dell’Ue avviene dopo quella della «coalition of the willing» apparecchiata anzitutto da Parigi e Londra con i partner europei e internazionali.

Quel che il presidente del Consiglio europeo fa è mettere il peso dell’Ue per «confermare l’incrollabile supporto all’Ucraina così come il nostro impegno nel mantenere la pressione sulla Russia»; il che si traduce anche nello sventolare il venturo 19esimo pacchetto di sanzioni e nel confermare che «il processo di allargamento» dell’Ue all’Ucraina va avanti.

Le rimostranze dei governi filorussi – la coppia Orbán e Fico – non intralciano la versione finale post videochiamata, essendo il Consiglio abituato ormai a firmare sull’Ucraina conclusioni a 26. «L’unità è palpabile», dice l'estone Kaja Kallas, alta rappresentante Ue, che sul dossier sbandiera zelo: «Le nuove sanzioni saranno pronte a settembre, l’impegno per l’Ucraina è pure per i nostri interessi vitali. Tutto ciò sarà in cima all’agenda dei ministri Ue di Difesa e Esteri la prossima settimana».

Ambiguità e carichi

Resta da sviluppare il nodo del coinvolgimento Usa nelle cosiddette «garanzie di sicurezza». Stando a quanto gli europei hanno fatto filtrare al Wall Street Journal, nel loro incontro alla Casa Bianca hanno concordato con Trump che si lavori – tra governi e funzionari Nato, sotto il coordinamento del segretario di stato Usa Marco Rubio – per dettagliare il piano di garanzie di sicurezza per l’Ucraina: presenza sul terreno, difesa aerea, armi e monitoraggio. Si fa intendere però che gli Usa svolgano la parte più indiretta del lavoro.

Di certo sappiamo che Trump ha strappato agli europei l’aumento delle spese per la difesa, l’acquisto di armi Usa e un meccanismo Nato battezzato quest’estate per consegnare a Kiev armi Usa pagate dagli europei. Sappiamo anche che dalla primavera 2024 Macron ha sdoganato il tema degli stivali europei in Ucraina («ciò che oggi appare inconcepibile non lo sarà: la linea rossa, come già accaduto, si sposterà», diceva oltre un anno fa); da dicembre si coordina con Trump, da febbraio ha preso la prima porta in faccia della Casa Bianca sul backstop (rete di protezione Usa) e ha tirato le fila dei «volenterosi»; già a fine marzo ha battezzato le «forces de réassurance» (forze di dissuasione, caratterizzate anzitutto da ciò che non possono né vogliono essere; «non vogliono essere forze di mantenimento della pace. Non vogliono essere forze presenti sulla linea di contatto. Non vogliono sostituirsi all’esercito ucraino»).

Ora il presidente francese ci dice – lo ha fatto poche ore fa – che «questo è un momento critico per lavorare alle garanzie di sicurezza ed eliminare le ambiguità». Di Putin, dice pubblicamente («non vuole la pace»); ma è sottinteso: anche di Trump. Che intanto giocherella con gli europei: la dichiarazione congiunta sui dazi preparata con von der Leyen in Scozia resta tuttora senza la firma della Casa Bianca; quanto durerebbe l’inchiostro simpatico di eventuali garanzie di sicurezza? Chi garantisce sul garante?

In questi mesi, più che convincere Putin alla pace, sembra che sia l’Europa a stare convincendosi del disimpegno Usa. In Germania si discute già degli effetti di un coinvolgimento tedesco sul campo, mentre i presentatori tv chiedono all’Eliseo: «Se c’è una presenza francese o britannica, significa che se i russi la attaccano è guerra?». E Macron risponde: «È l’obiettivo di queste garanzie: dire alla Russia che se, dopo un accordo, si assume la responsabilità di tornare ai confini europei e provocare, ci sarà reazione».

