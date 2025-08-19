Dopo l’incontro alla Casa Bianca, il tycoon intanto esclude di mandare stivali statunitensi in Ucraina, «quant’è vero che sono il presidente». Si può parlare invece di aiuti «via aria». Prima ancora che trattare con Putin, gli europei devono gestire il disimpegno Usa
Trump gela l’Europa sulle garanzie di sicurezza: «No a truppe americane»
19 agosto 2025 • 20:07Aggiornato, 19 agosto 2025 • 20:09
