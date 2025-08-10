Agli europei è rimasto l’onore di salvaguardare i valori liberaldemocratici e difendere chiunque metta in pericolo la pace, ma con l’onere di portare sulle proprie spalle i costi politici, economici e morali di una guerra che è diventata indubbiamente per procura
Ucraina, i volenterosi messi all’angolo devono decidere cosa fare
10 agosto 2025 • 20:27
Agli europei è rimasto l’onore di salvaguardare i valori liberaldemocratici e difendere chiunque metta in pericolo la pace, ma con l’onere di portare sulle proprie spalle i costi politici, economici e morali di una guerra che è diventata indubbiamente per procura