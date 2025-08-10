Agli europei è rimasto l’onore di salvaguardare i valori liberaldemocratici e difendere chiunque metta in pericolo la pace, ma con l’onere di portare sulle proprie spalle i costi politici, economici e morali di una guerra che è diventata indubbiamente per procura

Come abbiamo scritto (e previsto) sin dall’inizio della guerra in Ucraina, per fornire elementi di riflessioni, scevre da qualsiasi intento ideologico e propagandistico, pare sempre più evidente che Volodymyr Zelensky e l’Unione europea (Ue) saranno le “vittime sacrificali” dell’accordo tra il presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin.

Non conosciamo ancora i dettagli, ma è plausibile ritenere che i tempi siano maturi per cominciare a chiudere il cerchio sulla “questione ucraina”, seppur con motivazioni diverse, da parte degli Usa e della Russia.

Volenterosi all’angolo

Dopo aver incassato un grande successo nel Caucaso meridionale, con un accordo di pace storico tra l’Armenia e l’Azerbaijan in guerra da quasi quarant’anni, Trump si presta a incontrare in Alaska l’aggressore russo per ragionare sullo “scambio” di territori e portare a casa un altro risultato tattico per la sua presidenza.

Al di là di quelle che possono essere le ipotesi che stanno circolando in queste ore sulle possibili opzioni di scambio territoriale, questa mossa politica di Trump ha messo, ancora una volta, all’angolo la coalizione dei volenterosi che hanno immediatamente sostenuto il rifiuto del presidente ucraino di cedere territori e presentato una controproposta nella quale si esprime la convinzione che «una soluzione diplomatica debba tutelare gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa», includendo «la necessità di garanzie di sicurezza solide e credibili che consentano all’Ucraina di difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale».

Ma è bene essere realisti. Le garanzie di sicurezza, come l’adesione alla Nato, sono pressoché inesistenti perché non vi sono le condizioni minime procedurali per la membership ucraina e fornirebbero un ulteriore elemento di attrito con il Cremlino che, a questo punto, continuerebbe la guerra di logoramento.

Anche se le condizioni economiche dovessero peggiorare Mosca non rinuncerebbe all’Ucraina che è diventata, nella mente di Putin, una “questione esistenziale” non solo dal punto di vista politico, ma anche culturale, ideologico e storico.

Gli obiettivi

Per Putin ottenere il riconoscimento dei territori ucraini sinora occupati ovvero l’intera regione del Donbass, costituisce la condizione minima per presentare una “vittoria” (pobeda) all’opinione pubblica, ma non sufficiente per scongiurare un successivo intervento per mantenere l’Ucraina nella propria sfera d’interesse.

Per Trump, è giunto il momento di presentare qualcosa di più concreto agli americani e non intenderà, quindi, proseguire ancora per molto nell’assistenza militare all’Ucraina. È probabile che dopo il colloquio con Putin, il presidente americano cercherà di convincere «con le buone o con le cattive» il suo omologo Zelensky ad accettare non solo il cessate fuoco (auspicato da tutte le parti in gioco), ma anche una pace che non sarebbe né giusta, né duratura.

Su quest’ultimo aspetto è bene ribadire ancora una volta che per il Cremlino il presidente ucraino non è più legittimato nella sua funzione e, quindi, consapevolmente, potrebbe accettare anche la firma di Zelensky per disconoscerla tra un paio di anni per riprendere il conflitto.

Ma senza addentrarci troppo in previsioni che potrebbero essere facilmente smentite dai prossimi eventi, rimane un dato indiscutibile: agli europei è rimasto l’onore di salvaguardare i valori liberaldemocratici e difendere chiunque metta in pericolo la pace in Europa, ma con l’onere di portare sulle proprie spalle i costi politici, economici e morali di una guerra che è diventata indubbiamente per procura ai danni del “martoriato popolo ucraino”. La strategia americana di logorare la Russia si è rivelata totalmente e clamorosamente sbagliata, sottovalutando le risorse, il tipo di alleanze e partnership che la Russia di Putin è riuscita a creare in questi decenni.

I nemici

Che cosa possono, quindi, sperare i leader europei da questo incontro in Alaska?

Anche se i due presidenti non dovessero pervenire ad una soluzione condivisa, la guerra continuerebbe, logorando gli ucraini e isolando politicamente sempre di più l’Ue, attaccata e umiliata dal suo più forte e principale alleato con i dazi e con un accordo a ribasso con lo storico avversario politico russo.

Sperare in un’accesa discussione tra i due presidenti, che allontani il dialogo tra Washington e Mosca, non è un’ipotesi che possa durare nel tempo perché entrambe le parti hanno accolto positivamente la riapertura del confronto diplomatico, politico e commerciale e in gioco c’è la riconfigurazione di un nuovo ordine internazionale.

Un antico proverbio arabo dice: «Se vedi il tuo amico con il tuo nemico, sappi che entrambi sono i tuoi nemici. Uno in segreto e l’altro in pubblico».

«Cosa fare?», direbbe Vladimir Lenin, è una domanda che i leader europei non possono più eludere, ma mancano una visione politica e un leader all’altezza di questa sfida e, forse, la risposta potrebbe essere moralmente difficile da accettare.

